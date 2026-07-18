Taco Bell fjerner salat efter parasitudbrud i fem amerikanske stater

Amerikanske sundhedsmyndigheder kobler salat fra Taco Bell til udbrud af parasitten cyclospora. Over 1.600 er blevet syge, og kæden har nu fjernet salaten.

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Amerikanske sundhedsmyndigheder har koblet snittet isbergsalat fra Taco Bell-restauranter i fem amerikanske delstater til et udbrud af parasitten cyclospora, der forårsager langvarig, vandig diarré. Det oplyser CDC (Centers for Disease Control and Prevention) og FDA (Food and Drug Administration) ifølge The Guardian, BBC og flere andre amerikanske medier.

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Ifølge sundhedsmyndighederne stammer salaten fra Mexico og er blevet serveret på Taco Bell-restauranter i delstaterne Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio og West Virginia. Myndighederne fraråder forbrugere at spise snittet isbergsalat fra kædens restauranter i de berørte områder, indtil andet meldes ud.

Over 1.600 smittede

Udbruddet har allerede spredt sig betydeligt. Ifølge BBC er omkring 1.645 personer blevet smittet med parasitten efter besøg på Taco Bell, og flere dusin er blevet indlagt på hospitaler som følge af de alvorlige mavesymptomer.

Cyclospora er en encellet parasit, der typisk overføres via forurenede fødevarer, herunder frugt og grønt, og som kan give ugelange forløb med vandig diarré, mavekramper og træthed. FDA’s efterforskning har peget på én bestemt leverandør som kilden til den forurenede salat, men de føderale sundhedsmyndigheder har ikke offentligt navngivet virksomheden i deres advarsler, skriver The Guardian.

Taylor Farms udpeget som leverandør

Flere amerikanske medier, herunder Business Insider, oplyser, at det er salatproducenten Taylor Farms, der er blevet knyttet til udbruddet. Virksomheden er en af USA’s største leverandører af færdigsnittede grøntsager til restaurantkæder og fastfoodkæder, og sagen har derfor sat gang i en bredere diskussion om fødevaresikkerhed i forsyningskæden bag amerikansk fastfood.

Ifølge TheStreet har leverandøren trukket den pågældende salat tilbage fra markedet, efter at FDA offentliggjorde sine seneste opdateringer om udbruddet.

Taco Bell reagerer – analytikere ser begrænset skade

Taco Bell oplyser ifølge CNBC, at kæden har fjernet den mistænkte salat fra alle sine restauranter. Ifølge Forbes bekræfter kæden, at den “berørte” salat nu er væk fra menuen, og at kunder igen kan bestille “sikkert”.

CNBC citerer analytikere, der vurderer, at Taco Bell og moderselskabet Yum Brands sandsynligvis hurtigt vil overvinde skandalen. Historisk har lignende fødevaresikkerhedssager hos amerikanske restaurantkæder ofte medført et kortvarigt dyk i omsætning og omdømme, men sjældent langvarige kursfald, hvis problemet håndteres og kommunikeres hurtigt.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske forbrugeraktier er sagen et eksempel på, hvordan fødevaresikkerhedsproblemer kan ramme selv store, veletablerede kæder hurtigt og bredt via sociale medier og myndighedsadvarsler – men også på, at markedet ofte reagerer relativt afdæmpet, hvis selskabet handler hurtigt. Yum Brands, der ud over Taco Bell også ejer KFC og Pizza Hut, er noteret på New York-børsen og indgår i flere globale forbrugerindeks, som også danske pensionsopsparinger kan have eksponering mod via investeringsforeninger.

Sagen er endnu ikke afsluttet, og amerikanske sundhedsmyndigheder følger fortsat udviklingen i antallet af smittede samt eventuelle yderligere kilder til forureningen.

Kilder: The Guardian, Thestreet, Business Insider, CNBC, Forbes, BBC