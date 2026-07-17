Taco Bell fjerner salat i flere stater efter parasit-udbrud med over 4.300 syge

Amerikanske sundhedsmyndigheder peger på en salatleverandør til Taco Bell som mulig kilde til et stort cyclosporiasis-udbrud i flere delstater.

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Taco Bell har fjernet iceberg-salat fra menuen i en række amerikanske delstater, efter at sundhedsmyndigheder har peget på en leverandør som en mulig kilde til et opblussende udbrud af parasitsygdommen cyclosporiasis. Ifølge flere amerikanske medier, heriblandt The Guardian og Business Insider, undersøger føderale sundhedsmyndigheder om iceberg-salat leveret af selskabet Taylor Farms til Taco Bell-restauranter kan være årsagen til smitten.

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Udbruddet menes ifølge The Guardian at være koncentreret i delstaterne Michigan, Ohio, West Virginia og Kentucky, mens Business Insider skriver, at salat solgt hos Taco Bell i fem delstater er blevet knyttet til sagen. Sagen har fået amerikanske myndigheder til at kigge nærmere på leverandørkæden bag den hakkede salat, der bruges i kæden restauranter.

Over 4.300 tilfælde registreret

Ifølge Forbes har Michigan, som er centrum for det aktuelle udbrud, alene registreret over 4.300 tilfælde af cyclosporiasis. Sygdommen skyldes en mikroskopisk parasit og kan give kraftig, vandig diarré samt lav feber, og symptomerne kan i nogle tilfælde vare i flere uger, hvis de ikke behandles.

Cyclosporiasis smitter typisk gennem forurenet frisk frugt og grønt, herunder bladgrønt som salat, og udbrud har historisk været vanskelige at spore præcist, fordi produkter ofte passerer gennem lange og komplekse forsyningskæder, før de når frem til den enkelte restaurant.

Taco Bell reagerer med forebyggende skridt

Som en forebyggende foranstaltning har Taco Bell ifølge kilderne fjernet den pågældende salat fra sortimentet i de berørte delstater, mens myndighederne fortsætter undersøgelsen af sammenhængen mellem leverandøren og sygdomstilfældene. Der er endnu ikke offentliggjort en officiel bekræftelse af, hvor mange restauranter der konkret er berørt, eller hvor lang tid ændringen forventes at vare.

Sagen minder om tidligere fødevaresikkerhedsudbrud i den amerikanske fastfood-branche, hvor hurtig håndtering fra kædens side ofte har været afgørende for at begrænse både smittespredning og omdømmemæssig skade. Taco Bell er en del af Yum! Brands, der også ejer KFC og Pizza Hut, og selskabets aktie handles under tickeren YUM på New York-børsen.

Hvorfor det er relevant for investorer

For investorer med eksponering mod amerikanske fastfood-aktier er sager om fødevaresikkerhed sjældent kursflyttende i sig selv, men de kan påvirke selskabers omdømme, driftsomkostninger og i sjældne tilfælde føre til erstatningssager, hvis udbruddet viser sig at være mere omfattende end først antaget. Historisk har lignende sager i USA – eksempelvis tidligere E. coli-udbrud hos konkurrerende kæder – medført midlertidige fald i besøgstal og øgede udgifter til kvalitetskontrol.

Danske investorer, der har eksponering mod amerikanske forbrugeraktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier som Yum! Brands, bør holde øje med, om myndighedernes videre undersøgelse bekræfter Taylor Farms som kilden, og om sagen udvider sig til flere delstater. Indtil videre er der tale om en afgrænset, regional sag uden tegn på landsdækkende konsekvenser for selskabets drift eller indtjening.

Kilder: Investing.com, The Guardian, Business Insider, Forbes