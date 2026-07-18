Taylor Farms tilbagekalder salat efter parasitudbrud hos Taco Bell

Taylor Farms og Sysco trækker iceberg-salat tilbage efter cyclospora-udbrud linket til Taco Bell. Over 1.600 er blevet syge i fem amerikanske stater.

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Salatleverandøren Taylor Farms tilbagekalder nu produkter, som mistænkes for at være kilden til et udbrud af parasitten cyclospora, der har gjort over 1.600 mennesker syge i USA. Det skriver MarketWatch. Sundhedsmyndighederne har koblet udbruddet til hakket salat, der har været serveret hos hurtigrestaurantkæden Taco Bell.

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Iceberg-salat fra Mexico i søgelyset

Ifølge Investing.com har både Taylor Farms og distributøren Sysco trukket iceberg-salat med oprindelse i det centrale Mexico tilbage fra markedet. Det sker, efter at amerikanske sundhedsmyndigheder har sporet sygdomsudbruddet tilbage til salaten, som er anvendt i shredded form på flere restaurantkæder.

Udbruddet af cyclosporiasis, der forårsager langvarig og vandig diarré, har ifølge oplysninger fra det amerikanske fødevare- og lægemiddelagentur FDA nu ramt mere end 1.600 mennesker og sendt snesevis på hospitalet. Sygdomstilfældene er koncentreret i flere amerikanske delstater, hvor smitten primært har spredt sig i dele af Midtvesten, skriver TheStreet.

Taco Bell har fjernet salaten fra restauranterne

Taco Bell, der ejes af den børsnoterede restaurantgigant Yum Brands, bekræfter over for CNBC, at kæden allerede har fjernet den mistænkte salat fra sine restauranter. Det amerikanske sundhedsmyndighed CDC har direkte koblet udbruddet til restaurantkæden, som ifølge Business Insider har haft tilfælde registreret i fem amerikanske stater.

Selskabet har ifølge de tilgængelige oplysninger endnu ikke offentliggjort et fuldt overblik over, hvor mange af sine restauranter der har været berørt, men understreger, at man har handlet hurtigt for at begrænse risikoen for yderligere smitte blandt kunderne.

Analytikere: Begrænset effekt på aktien

Selvom sagen har skabt overskrifter i amerikanske medier, vurderer analytikere ifølge CNBC, at Taco Bell og moderselskabet Yum Brands sandsynligvis hurtigt vil komme sig oven på sundhedsskræmmet. Fødevarerelaterede tilbagekaldelser er ikke ualmindelige i den amerikanske restaurantbranche, og markedet har historisk set reageret forholdsvis mildt på lignende episoder, så længe selskaberne handler hurtigt og transparent.

For danske investorer, der følger amerikanske forbrugeraktier, er sagen alligevel en påmindelse om, hvor sårbare selv store restaurantkæder kan være over for problemer længere nede i forsyningskæden. Et enkelt led som en salatleverandør kan på kort tid udløse både omdømmerisiko og driftsmæssige konsekvenser for et børsnoteret selskab som Yum Brands, selv når kæden selv ikke er kilden til problemet.

Sagen føjer sig desuden til en række tilbagekaldelser af grøntsager i det amerikanske marked det seneste år, hvor sporbarhed i forsyningskæden i stigende grad er kommet i fokus hos både myndigheder og investorer med eksponering mod fødevare- og restaurantsektoren.

Kilder: MarketWatch, Business Insider, Investing.com, CNBC, Thestreet