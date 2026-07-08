Telstra ramt af landsomfattende nedbrud: Nødopkald og tog påvirket

Australiens største teleselskab Telstra oplevede onsdag et 12 timer langt nedbrud, der ramte mobilnet, nødopkald og togdrift over hele landet.

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Et omfattende nedbrud hos Australiens største teleselskab Telstra satte onsdag mobilnettet ud af drift for tusindvis af kunder, forstyrrede togtrafik og udløste en undersøgelse af flere nødopkald, der ikke kom igennem. Det skriver BBC.

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Nedbruddet begyndte omkring klokken 04:30 lokal tid og blev først fuldt udbedret cirka 12 timer senere. Telstras finansdirektør Michael Ackland har undskyldt for hændelsen, som ifølge BBC ramte “nogle mobilopkald og dataservices” på tværs af landet.

Ifølge Ackland skyldtes problemet en softwarefejl relateret til tidsregistreringsservere i datacentre i Sydney og Melbourne – ikke et cyberangreb, som mange frygtede i første omgang. Den præcise årsag til fejlen er dog fortsat ikke fuldt klarlagt.

Nødopkald og togtrafik ramt

Telstra har gennemført velfærdstjek af kunder, der ringede til alarmtjenester under nedbruddet, og seks personer havde brug for øjeblikkelig hjælp, oplyser Ackland ifølge BBC. Backup-systemer, der normalt omdirigerer nødopkald via andre mobiloperatører, fungerede stort set som planlagt.

Der blev bekræftet omkring tre dusin opkald til nødtjenester, som ikke kom igennem under nedbruddet, mens selve nødopkaldssystemet med nummeret 000 forblev funktionsdygtigt, fremgår det af BBC’s dækning.

I delstaten Victoria blev alle regionale togafgange aflyst på grund af nedbruddet, og enkelte regionale togforbindelser i New South Wales blev også forstyrret. Ifølge BBC ramte hændelsen desuden national godstransport samt betalingssystemer – omkring 80.000 virksomheder, der bruger betalingsappen Tyro, oplevede problemer.

Statsministeren kalder situationen bekymrende

Australiens premierminister Anthony Albanese betegnede nedbruddet som “dybt bekymrende”, mens Telstra selv har beskrevet hændelsen som “intermitterende” men med national effekt. Landets telekomtilsyn, Australian Communication and Media Authority, vil ifølge kommunikationsminister Anika Wells nu undersøge forløbet nærmere.

Adspurgt om australierne fortsat kan stole på landets største mobilnet, svarede Ackland ifølge BBC, at “Australien absolut kan have tillid til sit største teleselskab,” og tilføjede, at Telstra tager den slags nedbrud “meget, meget alvorligt”.

“Vores investeringer i robusthed, cybersikkerhed og redundans i netværket er betydelige, men det er et stort og komplekst netværk, og fra tid til anden opstår der problemer,” udtalte Ackland, citeret af BBC.

Ikke første gang telebranchen i Australien svigter

Sagen føjer sig til en række alvorlige nedbrud i den australske telesektor de seneste år. I september sidste år førte et systemnedbrud hos Optus, landets næststørste teleselskab, til tre dødsfald, efter at hundredvis af mennesker over mere end halvdelen af landet i 13 timer ikke kunne ringe til alarmtjenester, oplyser BBC.

Optus blev også idømt en bøde efter et lignende nedbrud i 2023, hvor tusindvis af kunder ikke kunne komme igennem til nødopkald. De gentagne hændelser rejser spørgsmål om, hvor robust kritisk digital infrastruktur reelt er i et land som Australien, der i høj grad er afhængigt af få, dominerende teleoperatører.

Hvorfor det er relevant for investorer

For investorer med eksponering mod teleaktier eller infrastruktursektoren generelt understreger sagen en risiko, der ofte underprises: teknisk sårbarhed i selv store, veletablerede netværksoperatører. Telstra er noteret på den australske børs og er blandt landets mest handlede aktier, og gentagne nedbrud kan på sigt påvirke både omdømme, kundetillid og regulatorisk pres – faktorer, der historisk har kostet konkurrenten Optus dyrt i form af bøder og tabt markedsandel.

Selvom hverken Telstra eller Optus er del af de danske investorers typiske C25-porteføljer, illustrerer sagen en bredere tendens, som også er relevant i en dansk kontekst: Kritisk digital infrastruktur – fra mobilnet til betalingssystemer – bliver stadig mere central for samfundets funktion, og markederne har vist, at investorer og myndigheder reagerer skarpt, når den slags systemer svigter. Danske teleselskaber og infrastrukturfonde, der investerer i lignende aktiver internationalt, kan derfor opleve øget fokus på robusthed og cybersikkerhed som følge af sager som denne.

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