TeraWulf vil rejse 3,5 mia. dollar i gæld til Anthropic-datacenter

Bitcoin-mineselskabet TeraWulf søger ifølge Bloomberg 3,5 mia. dollar i gæld til sit AI-datacenter i Kentucky, som er udlejet til Anthropic i 20 år.

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Den amerikanske bitcoin-minevirksomhed TeraWulf er efter det oplyste i gang med at rejse 3,5 milliarder dollar i gældsfinansiering til udvidelsen af sit datacenteranlæg i Kentucky, som er udlejet til AI-selskabet Anthropic. Det skriver Cointelegraph med henvisning til en artikel fra Bloomberg torsdag.

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Ifølge kilden skal aftalen lanceres senere i år, og investeringsbanken Morgan Stanley står i spidsen for finansieringsarbejdet. Det bekræftede TeraWulfs finansdirektør Patrick Fleury over for Bloomberg, fremgår det af Cointelegraphs omtale. Finansieringen forventes at bestå af en kombination af lånefinansiering med gearing og højtforrentede obligationer — begge dele vil være nyt terræn for selskabet, som ikke tidligere har opereret på markedet for gearede lån.

Nyheden kommer få dage efter, at TeraWulf indgik en 20-årig lejeaftale med Anthropic om det pågældende anlæg. Sammen illustrerer de to nyheder, hvordan den stigende efterspørgsel efter AI-regnekraft skaber helt nye finansieringsmuligheder for selskaber, der ejer og driver datacenterfaciliteter — også for virksomheder, der oprindeligt er bygget op omkring bitcoin-minedrift.

19 milliarder dollar i kontraktlig omsætning

Anlægget, der går under navnet Justified Data campus og ligger i byen Hawesville i Kentucky, er under opførelse som et storskala datacenterprojekt målrettet AI-arbejdsbelastninger. Ifølge oplysninger fra TeraWulf selv forventes den første drift i anden halvdel af 2027, mens den fulde udbygning af anlægget ventes afsluttet i begyndelsen af 2028.

TeraWulf oplyser, at faciliteten forventes at generere omkring 19 milliarder dollar i kontraktlig omsætning over den indledende periode af lejeaftalen med Anthropic. Det er et beløb, der understreger, hvor store summer der nu strømmer ind i AI-infrastruktur, og hvorfor selskaber som TeraWulf i stigende grad søger at omstille dele af deres forretning fra ren bitcoin-minedrift til udlejning af datacenterkapacitet til AI-industrien.

Den planlagte gældsfinansiering på 3,5 milliarder dollar føjer sig til en række store kapitalrejsninger, som TeraWulf allerede har gennemført det seneste år. Selskabet hentede således 3,2 milliarder dollar i oktober 2025 og yderligere 1,3 milliarder dollar i december samme år, fremgår det af Cointelegraphs gennemgang af selskabets tidligere finansieringsaktivitet.

Investorer stiller spørgsmål ved insiderhandel og forretningsmodel

Samtidig med den forventede storstilede finansiering møder TeraWulf stigende opmærksomhed fra investorer omkring insidersalg af aktier og selskabets vækstmodel. Rådgivningsvirksomheden Blocksbridge Consulting fremhævede torsdag TeraWulf som et konkret eksempel på den bredere bekymring, der findes blandt investorer omkring insideres aktiesalg i bitcoin-mineselskaber, der har nydt godt af momentum fra AI-relaterede aftaler, oplyser Cointelegraph.

Selskabet har også skullet forsvare økonomien bag sin AI-datacentermodel. I en podcast med McNallie Money tirsdag imødegik finansdirektør Patrick Fleury en model fra en shortseller, som anslog højere vedligeholdelsesomkostninger for TeraWulfs datacentre end det, selskabet selv lægger til grund.

Fleury argumenterede for, at TeraWulfs rolle primært er at levere strøm og bygningsinfrastruktur, mens det er kunderne — i dette tilfælde Anthropic — der bærer ansvaret for det tekniske udstyr og løbende opgraderinger af computerkapaciteten. Han pegede desuden på, at selskabets langsigtede lejestruktur begrænser de tilbagevendende opgraderings- og ombygningsomkostninger, som normalt følger med driften af datacentre.

Betydning for investorer

Sagen om TeraWulf er endnu et eksempel på, hvordan AI-boomet har fået tidligere rendyrkede bitcoin-mineselskaber til at omstille dele af deres forretning til udlejning af serverkapacitet og strøminfrastruktur til AI-selskaber. Den strategi kan potentielt give mere forudsigelige og langsigtede indtægter end den volatile bitcoin-minedrift, men den kræver samtidig, at selskaberne kan rejse betydelige mængder kapital til at bygge de nødvendige anlæg — ofte via gældsfinansiering frem for aktieudstedelser.

For danske investorer, der følger den globale AI-infrastrukturbølge — herunder efterspørgslen efter datacentre, strøm og køling — illustrerer TeraWulf-sagen både mulighederne og risiciene i sektoren. Store, langsigtede lejeaftaler med AI-selskaber som Anthropic kan give attraktive og stabile pengestrømme, men den tunge gældsætning og spørgsmålene om insidersalg minder samtidig om, at værdiansættelserne i AI-infrastruktursektoren i høj grad hviler på forventninger til fremtidig vækst, som endnu ikke er fuldt indfriet.

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Cointelegraph oplyser, at mediet har forsøgt at få en kommentar fra både TeraWulf og Morgan Stanley om den rapporterede finansiering, men at der ved offentliggørelsen ikke var modtaget svar fra nogen af parterne.