Tesla-aktien falder trods Cybercab-fremgang og stærk FSD-adoption

Tesla slog omsætningsforventningerne i andet kvartal, men lavere marginer og stigende AI-udgifter sendte aktien ned trods fremskridt med Cybercab og selvkørende teknologi.

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Tesla leverede et blandet regnskab for andet kvartal, der fik aktien til at falde efter lukketid trods positive nyheder om produktionen af den selvkørende Cybercab og fremskridt med selskabets Full Self-Driving-teknologi (FSD). Ifølge MarketWatch var det ikke nok til at overbevise investorerne om, at Teslas voksende satsning på AI og robotteknologi kan opveje pressede marginer i kerneforretningen.

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Omsætning slog forventningerne, men bundlinjen skuffede

Ifølge BeInCrypto overgik Teslas omsætning i andet kvartal analytikernes forventninger, men selskabet missede på indtjeningen, og marginerne blev tyndere end ventet. Det sendte aktien lavere i handlen efter lukketid, selv om toplinjen umiddelbart så solid ud.

En del af forklaringen skal findes i Teslas stigende udgifter til kunstig intelligens, som ifølge BeInCrypto er vokset markant i takt med, at selskabet investerer tungt i både robotik og selvkørende teknologi. Samtidig tabte Teslas beholdning af bitcoin igen værdi i kvartalet, hvilket lagde yderligere pres på bundlinjen.

Cybercab og FSD kunne ikke løfte stemningen

Tesla fremhævede fremskridt i produktionen af Cybercab, selskabets dørløse og rattløse robottaxi, samt en stigende udbredelse af FSD-teknologien blandt kunderne. Ifølge MarketWatch var disse fremskridt dog ikke tilstrækkelige til at overbevise markedet om, at Tesla for alvor er på vej mod at blive et selvkørende- og robotteknologiselskab frem for en traditionel bilproducent.

Investorerne synes i stedet at fokusere på de kortsigtede tal – herunder de pressede marginer og de stigende omkostninger – frem for de langsigtede fortællinger om robottaxier og kunstig intelligens, som topchef Elon Musk gentagne gange har fremhævet som Teslas fremtid.

Musk taler om overlap mellem Tesla og SpaceX

På selskabets telefonmøde med analytikere blev Musk spurgt direkte til rygter om en mulig sammenlægning af Tesla og hans rumfartsselskab SpaceX. Ifølge Forbes afviste Musk at kommentere på en eventuel fusion, men han bekræftede, at der er “mere og mere overlap” mellem de to selskaber – en udtalelse, der har fået investorer til at spekulere yderligere i selskabernes fremtidige relation.

Musk har tidligere antydet en tættere kobling mellem Teslas satsning på robotik og kunstig intelligens og SpaceX’ teknologiske ambitioner, men han har konsekvent undgået at bekræfte konkrete planer om en formel fusion af selskaberne.

Del af en bredere AI-spendings-bekymring

Tesla var ikke det eneste techstore selskab, der blev straffet af markedet efter kvartalstal. Ifølge CNBC dykkede også Alphabet-aktien, efter at begge selskaber rapporterede markant stigende investeringer i kunstig intelligens, som overskygger den underliggende vækst i forretningerne.

Investing.com bekræfter, at både Tesla og Alphabet faldt efter offentliggørelsen af andet kvartals regnskaber, selv om de bredere amerikanske aktiefutures generelt steg let samme dag. Det tyder på, at investorernes bekymring i høj grad er rettet mod de to techgiganters specifikke pengeforbrug til AI frem for markedet som helhed.

Hvad betyder det for danske investorer?

Tesla er en af de mest handlede amerikanske aktier blandt danske privatinvestorer, og selskabets kvartalstal følges tæt som en temperaturmåler på både elbilmarkedet og den bredere AI-drevne teknologisektor. Den fortsatte skepsis over for høje AI-investeringer – som også ramte Alphabet – kan være et signal om, at markedet i stigende grad kræver konkrete resultater frem for løfter om fremtidig vækst.

For investorer med eksponering mod Tesla via amerikanske ETF’er eller enkeltaktier er kvartalets tal en påmindelse om, at selv positive fremskridt inden for nye forretningsområder som Cybercab og FSD ikke nødvendigvis er nok til at løfte aktiekursen, hvis de kortsigtede finansielle nøgletal skuffer.

Kilder: MarketWatch, Forbes, Beincrypto, CNBC