Tesla klar til robust 3. kvartal, da analytikere forudser stærke leverancer

Tesla er positioneret til en stærk præstation i tredje kvartal, og Wolfe Research forudser, at elbilproducenten er på rette vej til at overgå markedets forventninger til både leverancer og indtjening. De optimistiske udsigter tilskrives primært uventet stærk efterspørgsel på nøglemarkeder og strategiske faktorer, der har drevet en betydelig stigning i forbrugernes køb.

Accelererede leverancer og marginmodstandsdygtighed

Wolfe Research forudser, at Teslas leverancer i 3. kvartal vil ligge mellem 465.000 og 470.000 køretøjer, et tal langt over konsensusestimatet på 445.000. Denne imponerende vækst, der repræsenterer en stigning på 22 % i forhold til kvartalet før, er drevet af et kapløb fra amerikanske købere om at udnytte den udløbende skattefradrag på 7.500 dollars for elbiler, udover en robust efterspørgsel i Kina.

Virksomheden forventer også, at denne volumen vil resultere i en sund bundlinje med en estimeret indtjening pr. aktie (EPS) i 3. kvartal på 0,55 til 0,60 USD, hvilket er betydeligt højere end konsensusbudgettet på 0,49 USD. Dette understøttes af en forventet bruttomargin for bilbranchen (eksklusive kreditter) på 16,5 % til 17,0 %, hvilket indikerer en solid rentabilitet på trods af et meget konkurrencepræget marked.

Navigation i modvind i 4. kvartal og fremtidige vækstfaktorer

Ser man ud over 3. kvartal, anlægger rapporten en forsigtig tone og advarer om, at 4. kvartal vil blive “mere udfordrende”. Den fremadrettede amerikanske efterspørgsel fra det udløbende skatteincitament forventes at skabe en modvind på op til 30.000 enheder kvartal-til-kvartal.

Wolfe fremhæver dog flere nøglefaktorer, der kan opveje denne belastning. Disse omfatter sæsonmæssigt stærkere efterspørgsel i 4. kvartal, især i Kina og Europa, den fulde effekt af lanceringer af nye modeller, stigende implementeringer fra energilagringsbranchen og fremskridt med udrulningen af ​​FSD v14. Virksomheden bemærker også, at Tesla ekspanderer til nye amerikanske markeder og skalerer sin flåde af autonome køretøjer, hvilket giver langsigtede katalysatorer for vækst.