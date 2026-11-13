Tesla og SpaceX forhandler om fusion, der kan blive annonceret allerede i december

Musk presser på for en aftale omkring Teslas årsmøde 3. december. Tesla-aktien steg torsdag for femte dag i træk og er op 16 % siden 5. november.

TSLA.US 397,45 ▲ +1,69% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Tesla og SpaceX er i forhandlinger om at blive lagt sammen, og en aftale kan blive offentliggjort allerede i december. Det skrev Bloomberg News torsdag med henvisning til personer med kendskab til samtalerne, oplyser Benzinga. Tesla-aktien lukkede torsdag i 397,45 dollar, en stigning på 1,69 procent, ifølge NPinvestors kursdata pr. 12. november kl. 22.29 dansk tid.

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Ifølge Benzinga vil sammenlægningen blive den største virksomhedsfusion i historien. Elon Musk, der står i spidsen for begge selskaber, skal presse på for at nå en aftale omkring Teslas ordinære generalforsamling den 3. december. Tidsplanen kan dog skride til begyndelsen af 2027.

Tesla-aktien har vundet 16 procent på en uge

Torsdagens stigning var den femte i træk for Tesla. Siden lukkekursen 5. november er aktien steget 16 procent, skriver Benzinga. Det er aktiens bedste periode over fem handelsdage siden september 2025.

NPinvestors kursdata viser, at Teslas markedsværdi voksede med omkring 26,1 mia. dollar alene torsdag og nu ligger på ca. 1,57 bio. dollar. Har man sat 10.000 kr. i aktien ved onsdagens lukkekurs, svarer det nu til 10.169 kr. før valutaudsving. Trods ugens løft handles aktien stadig 20,3 procent under sin 52-ugers top på 498,83 dollar.

SpaceX-aktien bevægede sig næsten ikke. Den sluttede torsdag i 139,94 dollar, op 0,14 procent, og selskabet er ifølge NPinvestors kursdata vurderet til ca. 1,15 bio. dollar. Kursen ligger 38,0 procent under toppen for det seneste år.

To meget dyre aktier skal finde et bytteforhold

Prisfastsættelsen bliver et centralt punkt i en eventuel aftale. Tesla handles til en P/E-værdi på 415,4 målt på den seneste indtjening, mens SpaceX ligger på 617,7.

I en fusion afgør bytteforholdet, hvilken aktionærgruppe der får den største andel af det fælles selskab. Ifølge Bloomberg forhandler særlige bestyrelsesudvalg om struktur, governance og vilkårene for et aktiebytte, oplyser Benzinga. Kilderne oplyser ikke, hvad bytteforholdet bliver.

Bitcoinbeholdning havner under samme tag

En aftale vil også samle selskabernes bitcoin. CoinDesk peger på, at 30.000 bitcoin til en værdi af 2,1 mia. dollar vil ende i én koncern. Mediet beskriver beløbet som en lille brøkdel af det sammenlagte selskabs værdi.

Til aktuelle kurser er de to selskaber tilsammen værd omkring 3,5 bio. dollar, skriver Benzinga.

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Indtil videre bygger historien på anonyme kilder. Hverken Tesla eller SpaceX har bekræftet forhandlingerne i det materiale, der ligger til grund her. Tesla-aktien er steget 16 procent siden 5. november, mens SpaceX-aktien kun bevægede sig marginalt torsdag. Ifølge Bloomberg kan en aftale blive annonceret allerede i december, omkring Teslas generalforsamling 3. december, men tidsplanen kan skride til begyndelsen af 2027.