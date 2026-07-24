Tesla styrtdykker 12 pct. efter Musks opfordring til tålmodighed med robotaxi

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TSLA.US 319,69 ▼ -14,52% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Tesla-aktien styrtdykkede med 12 procent, efter at topchef Elon Musk opfordrede investorer til at bevare tålmodigheden med udrulningen af selskabets robotaxi-tjeneste og humanoide robot Optimus. Faldet skete samme dag som Alphabet-aktien sank 6 procent, og investorer over en bred kam reagerede negativt på selskabernes stigende investeringer i kunstig intelligens, skriver CNBC.

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Ifølge Investor’s Business Daily var det netop Musks kommentarer om, at både robotaxi- og Optimus-projekterne kræver mere tid, før de for alvor kan bidrage til Teslas indtjening, der satte gang i det kraftige kursfald. Beskeden faldt investorerne for brystet, da mange havde håbet på konkrete tidsplaner og hurtigere kommercialisering af de to satsninger, som Musk længe har fremhævet som Teslas fremtidige vækstmotorer.

AI-investeringer bekymrer investorerne

Ifølge CNBC signalerede både Tesla og Alphabet, at de vil øge deres udgifter til kunstig intelligens markant fremadrettet. Det fik investorerne til at frygte, at afkastet på de massive investeringer lader vente på sig, samtidig med at marginerne presses på kort sigt.

Dobbeltfaldet i to af verdens mest omtalte AI- og teknologiaktier understreger, hvor følsomme markederne er blevet over for selv mindre afvigelser fra investorernes forventninger til AI-satsningernes tempo og lønsomhed. Det gælder ikke mindst Tesla, hvis værdiansættelse i høj grad hviler på fremtidige indtægter fra selvkørende teknologi og robotter frem for bilsalg alene.

Musk beder om tålmodighed

Musk har flere gange tidligere fremhævet robotaxi og Optimus som afgørende for Teslas fremtid, men har samtidig historisk haft en tendens til at udskyde tidsplaner for de to projekter. Denne gang gentog han budskabet om, at markedet skal give selskabet mere tid, før robotaxi-flåden og Optimus-robotterne for alvor kan skaleres og generere indtjening, fremgår det af Investor’s Business Daily.

Det kraftige kursfald kommer, efter at Tesla for nylig har rapporteret om et faldende overskud kombineret med store fremtidige investeringsplaner. Selskabet har varslet investeringer for over 25 milliarder dollar i 2026, hvilket lægger et yderligere pres på marginerne, samtidig med at aktionærerne venter på konkrete resultater fra AI-satsningerne.

Betydning for danske investorer

Tesla er en af de mest handlede amerikanske aktier blandt danske privatinvestorer, og store udsving i aktien påvirker ofte bredere teknologi- og vækstporteføljer. Det samme gælder Alphabet, som mange danske investorer har eksponering mod gennem globale indeksfonde og teknologitunge porteføljer.

De to selskabers samtidige kursfald illustrerer, at markedet i stigende grad kræver konkrete beviser på, at de enorme AI-investeringer kan omsættes til indtjening – ikke blot løfter om fremtidig vækst. For danske investorer med eksponering mod amerikanske techgiganter er det et signal om, at volatiliteten omkring AI-relaterede aktier næppe aftager foreløbig.

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Kilder: Investors, CNBC