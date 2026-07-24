Tesla styrtdykker 13,5 pct. – aktien mister 214 mia. dollar på én dag

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TSLA.US 319,69 ▼ -14,52% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Tesla-aktien faldt torsdag med omkring 13,5 pct. i et af de største enkeltdags-tab i selskabets historie. Faldet udslettede ifølge MarketWatch omkring 214 milliarder dollar af elbilproducentens markedsværdi på en enkelt handelsdag.

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Nedturen kom, efter Elon Musks selskab offentliggjorde svagere overskud end forventet samtidig med, at investorerne fik indblik i de meget store investeringer, Tesla foretager i AI og robotteknologi. Regnskabet fik markedet til at genoverveje, hvor hurtigt de tunge investeringer reelt vil kaste afkast af sig.

Et år med store værditab

Torsdagens kursfald er langt fra et enkeltstående tilfælde for Tesla i år. Ifølge The Guardian har selskabet nu tabt omkring 27 pct. af sin markedsværdi gennem 2026, i takt med at store kapitaludgifter og skuffende overskud fortsat bekymrer investorerne.

Tesla har traditionelt været drevet af forventninger til fremtidig vækst inden for selvkørende teknologi, robotaxi-tjenester og kunstig intelligens snarere end nuværende bilsalg alene. Når de kortsigtede regnskabstal skuffer, mens udgifterne til netop disse fremtidssatsninger stiger, reagerer markedet ekstra hårdt – og det er præcis den kombination, der ramte aktien torsdag.

Musk holder fast i store investeringer

Elon Musk har gentagne gange understreget, at Tesla er i gang med en langsigtet transformation fra bilproducent til AI- og robotikselskab. De høje udgifter til udvikling af kunstig intelligens og robotteknologi vejer imidlertid tungt på bundlinjen på kort sigt, og det var netop denne prioritering af fremtidige satsninger over nuværende indtjening, der fik investorerne til at sælge ud i stort tal.

Kursfaldet føjer sig til en række udfordrende måneder for Tesla, hvor selskabet også har kæmpet med faldende bilsalg i flere markeder og øget konkurrence fra både etablerede bilproducenter og nye elbilfabrikanter, ikke mindst fra Kina.

Betydning for danske investorer

Tesla er blandt de mest handlede amerikanske enkeltaktier hos danske investorer, og selskabet indgår desuden i mange globale indeksfonde og investeringsforeninger, som også danske pensionsopsparere er eksponeret mod. Et fald i denne størrelsesorden kan derfor mærkes bredt i porteføljer, selv hos investorer der ikke direkte har handlet Tesla-aktien.

Sagen understreger samtidig en bredere tendens på markedet, hvor investorer i stigende grad kræver konkrete resultater af de enorme AI-investeringer, techgiganter og bilproducenter har kastet sig ud i. Bliver afkastet ved med at udeblive, risikerer flere selskaber i samme sektor at opleve lignende kursreaktioner, når regnskaberne offentliggøres.

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Kilder: The Guardian, MarketWatch