Teslas overskud styrtdykker – Musk holder fast i mulig SpaceX-fusion

Tesla-aktien faldt efter et regnskab, der ikke levede op til forventningerne. Samtidig afviser Elon Musk ikke en fusion med SpaceX, mens investeringerne eksploderer.

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Tesla-aktien faldt efter selskabet offentliggjorde et regnskab, der ikke levede op til analytikernes forventninger. Elbilproducenten leverede et resultat, der viste faldende overskud, mens investorerne samtidig fik nye kommentarer fra topchef Elon Musk om en mulig fremtidig sammenlægning med rumfartsselskabet SpaceX.

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Ifølge MarketWatch skuffede regnskabet markedet, hvilket sendte aktien nedad i handlen efter fremlæggelsen. Financial Times beskriver, hvordan Tesla har brugt rabatter og prisnedsættelser aktivt for at holde salget oppe, hvilket har lagt et betydeligt pres på selskabets marginer og bidraget til det faldende overskud.

Investeringerne fordobles i takt med AI-satsning

Samtidig med at bundlinjen skrumper, skruer Tesla kraftigt op for investeringerne. Financial Times skriver, at selskabets kapitaludgifter er mere end fordoblet, i takt med at Tesla accelererer sin drejning mod AI-teknologi og robotter – en strategi, der ligger uden for kerneforretningen med elbiler.

Den kraftige stigning i investeringer sender et signal om, at ledelsen ser fremtiden for Tesla i højere grad knyttet til autonome systemer, robotik og kunstig intelligens end til traditionel bilproduktion. For investorer betyder det en periode med tungere udgifter, før eventuelle nye indtægtskilder for alvor slår igennem på regnskabet.

Musk lukker ikke døren for fusion med SpaceX

På selskabets earnings call blev Musk spurgt direkte ind til rygterne om en mulig sammenlægning af Tesla og SpaceX. Ifølge Economic Times afviste han ikke muligheden, men pointerede, at det ikke er et emne, der kan drøftes i detaljer under en resultatpræsentation.

“Som man kan se af de mange samarbejder på så mange fronter med SpaceX, er der mere og mere overlap,” sagde Musk ifølge Economic Times. Han tilføjede: “Vi kan ikke tale om at kombinere selskaber og den slags på et earnings call. Det skal gøres med den rette proces.”

Forbes bekræfter, at Musk under kaldet gentog, at overlappet mellem de to selskaber vokser, men uden at komme med konkrete planer eller en tidshorisont for en eventuel fusion. Både Tesla og SpaceX er i dag værdisat til over 1.000 milliarder dollar, og en sammenlægning ville skabe et af verdens største selskaber målt på markedsværdi.

Betydning for investorer

Ifølge Investing.com var Tesla ikke det eneste storselskab, der trak amerikanske futures ned efter regnskabssæsonens seneste udmeldinger – også Alphabet oplevede kursfald i kølvandet på sine kvartalstal. Det understreger, hvordan investorerne i øjeblikket reagerer skarpt på tegn på pressede marginer og stigende investeringsomkostninger blandt techgiganterne.

For danske investorer, der har Tesla i porteføljen eller eksponering via amerikanske indeksfonde, er kombinationen af faldende overskud, stigende kapitaludgifter og uklarhed om en eventuel SpaceX-fusion en påmindelse om, at aktien fortsat handler på fremtidige forventninger snarere end på nuværende indtjening. Usikkerheden om, hvordan og hvornår Musks AI- og robotstrategi konkret skal omsættes til indtjening, kan fortsat skabe udsving i aktien på kort sigt.

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Kilder: MarketWatch, Forbes, Economictimes, Financial Times