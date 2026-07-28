Tethers guld-token XAU₮ godkendt til islamisk finans

Tether Gold har fået Shariah-certificering, hvilket åbner op for at islamiske banker og investorer kan handle det guldbackede token XAU₮ compliant.

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Tethers guldbackede digitale aktiv, XAU₮, har opnået Shariah-certificering, hvilket officielt anerkender tokenet som forenelig med islamiske finansprincipper. Det åbner en compliant vej til fysisk guld for islamiske banker, institutioner og investorer verden over, skriver CoinGape.

Certificeringen betyder, at XAU₮ nu kan indgå i porteføljer og produkter hos aktører, der er underlagt Shariah-lovgivning, og som traditionelt har haft begrænset adgang til blockchain-baserede finansielle instrumenter. Ifølge både CoinGape og CryptoNewsZ er godkendelsen en anerkendelse af, at tokenets struktur lever op til islamiske bankstandarder for ejerskab og transparens.

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Fysisk guld bag hver token

XAU₮ er designet til at give indehavere digital adgang til fysisk guld, som opbevares i schweiziske hvælv under det, Tether beskriver som gennemsigtige reserveregler. Hver token er knyttet til en specifik mængde fysisk guldbeholdning, hvilket ifølge selskabet sikrer, at digitalt ejerskab kan spores direkte tilbage til reelle bullion-reserver.

Modellen kombinerer dermed traditionel værdiopbevaring i ædelmetal med blockchain-teknologiens fordele, herunder muligheden for hurtig overførsel og fraktioneret ejerskab, uden at investoren behøver at håndtere fysisk opbevaring eller transport af guld.

Hvad Shariah-godkendelsen betyder i praksis

Islamisk finans opererer under strenge principper, som blandt andet forbyder rentebaserede transaktioner og kræver, at investeringer er bakket op af reelle, håndgribelige aktiver. Guld har historisk været et centralt element i Shariah-kompatible investeringer, netop fordi det udgør en fysisk værdi frem for et rent finansielt instrument baseret på gæld eller spekulation.

Ved at opnå denne certificering positionerer Tether Gold sig som et af de første kryptobaserede aktiver, der formelt kan tilbydes til det islamiske finansmarked, som ifølge internationale brancheanalyser omfatter flere billioner dollar i forvaltede aktiver globalt. CryptoNewsZ beskriver godkendelsen som en udvidelse af Tethers rækkevidde inden for digitalt guld, hvor selskabet nu søger at nå nye institutionelle segmenter.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der følger udviklingen inden for tokeniserede aktiver, understreger nyheden en bredere tendens: Traditionelle værdipapirer og råvarer bliver i stigende grad tilgængelige via blockchain-baserede instrumenter, der samtidig lever op til strenge regulatoriske og religiøse standarder. Det kan på sigt øge likviditeten og den globale adgang til guld som aktivklasse, hvilket også kan påvirke prisdannelsen på fysisk guld i takt med, at flere institutionelle segmenter får lettere adgang.

Samtidig illustrerer sagen, hvordan stablecoin- og tokeniseringsudbydere som Tether aktivt søger nye nichemarkeder for at differentiere sig fra konkurrenter inden for digitale aktiver bakket af fysiske råvarer. Om certificeringen reelt vil føre til markant øget efterspørgsel efter XAU₮ fra islamiske institutioner, vil formentlig blive tydeligere i de kommende måneder, i takt med at aktører i regionen begynder at integrere tokenet i deres produkter.

Kilder: Coingape, Cryptonewsz