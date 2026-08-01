Tethers overskudsreserve halveret: Milliard-fald i Q2 trods guld- og bitcoin-køb

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Tether, udstederen af verdens største stablecoin USDT, har oplevet et markant fald i sit overskud og sin reservebuffer i andet kvartal af 2026. Selskabets overskydende reserver er faldet med mere end 4 milliarder dollar, mens driftsoverskuddet er styrtdykket sammenlignet med samme periode sidste år, viser tal fra selskabets kvartalsopgørelse ifølge The Block og CoinDesk.

Selskabet gik fra et nettooverskud på 4,9 milliarder dollar i andet kvartal 2025 til et driftsoverskud på 1,5 milliarder dollar i samme kvartal i år. Det svarer til et fald på over to tredjedele på tværs af de to sammenlignelige perioder, hvilket markerer en betydelig opbremsning i indtjeningen hos den kryptovalutagigant, der står bag USDT-tokenet.

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Reservebufferen halveret

Ud over det faldende overskud har Tether også set sin såkaldte reservebuffer – det overskydende beløb selskabet holder ud over den beløb, der skal til for at dække alle udestående USDT-tokens fuldt ud – blive halveret i løbet af kvartalet. Bufferen fungerer som en form for sikkerhedsmargin, der skal beskytte indehavere af stablecoinen mod udsving i værdien af de underliggende aktiver.

Et fald i reservebufferen kan potentielt gøre stablecoinen mere sårbar over for pludselige udsving i markedsværdien af selskabets aktiver, selvom Tether fortsat oplyser at have fuld dækning for alle udstedte tokens. Faldet i overskudsreserverne kommer samtidig med, at selskabet fortsætter med at udvide sin beholdning af fysiske aktiver.

Flere fysiske aktiver i porteføljen

Ifølge CoinDesk tilføjede Tether i andet kvartal 14 metriske tons guld og omkring 1.800 bitcoin til sine reserver. Det understreger selskabets fortsatte strategi om at diversificere sine holdninger ud over traditionelle likvide aktiver som amerikanske statsobligationer, og placerer sig som en af de større institutionelle købere af både fysisk guld og bitcoin i markedet.

Strategien med at akkumulere guld og bitcoin har tidligere givet Tether betydelige gevinster, når priserne på disse aktiver er steget, men den eksponerer samtidig selskabet for markedsudsving i modsætning til rene kontant- og obligationsreserver. Det fladere resultat i andet kvartal kan derfor delvist afspejle bevægelser i værdien af disse aktiver, selvom de præcise årsager til nedgangen ikke fremgår fuldt af de tilgængelige tal.

Betydning for danske investorer

Tether er den mest udbredte stablecoin globalt og bruges bredt som handelsvaluta på kryptobørser verden over, herunder af danske investorer der handler kryptoaktiver. Selskabets finansielle sundhed har derfor direkte betydning for tilliden til USDT som et stabilt opbevaringsmiddel af værdi i kryptomarkedet.

Et fald i reservebufferen kan skabe øget opmærksomhed fra investorer og myndigheder omkring gennemsigtigheden i Tethers regnskaber, særligt i en tid hvor regulering af stablecoins er højt på den politiske dagsorden i både USA og EU. For danske investorer, der benytter USDT som en del af deres kryptoportefølje, er udviklingen et signal om at holde øje med selskabets fremtidige kvartalsrapporter og reservetal.

Kilder: Theblock, CoinDesk