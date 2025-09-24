Thailands eksportmotor vakler efter amerikanske toldsatser og baht-styrkelse

Thailands eksportvækst er faldet til det laveste tempo i næsten et år, en tendens som handelsministeriet tilskriver det kombinerede pres fra en styrkelse af baht og virkningen af ​​nye toldsatser fra USA. Afmatningen udgør en udfordring for den sydøstasiatiske nations vigtigste økonomiske drivkraft, selvom embedsmænd fortsat er overbeviste om, at hele årets eksportmål stadig kan nås.

En lunken august midt i bredere styrke

Toldklareret eksport i august steg med beskedne 5,8% i forhold til året før, hvilket var betydeligt lavere end analytikernes forventninger og markerede et kraftigt fald fra den robuste 11% vækst, der blev registreret i juli. Trods dette seneste fald forbliver landets eksportpræstation robust på årsbasis, hvor forsendelser i de første otte måneder af 2025 er vokset med solide 13,3%.

Den primære modvind stammer fra landets største handelspartner. Selvom eksporten til USA voksede med 12,8% i august, forudser embedsmænd en opbremsning i årets sidste måneder, da den fulde effekt af en 19% amerikansk told slår igennem. I mellemtiden viste forsendelser til Kina en mere beskeden vækst på 5,9%, hvilket understreger det blandede globale efterspørgselsmiljø.

Underskud og udsigter komplicerer billedet

Opbremsningen i eksportvæksten er blevet yderligere kompliceret af en betydelig stigning i importen, som steg med 15,8% i august. Denne ubalance resulterede i et handelsunderskud på 1,96 milliarder dollars, en markant vending fra det overskud, som analytikerne havde forudset. Dette underskud understreger en voksende udfordring for den thailandske økonomi, da handelsbalancen eroderer på trods af en stærk præstation tidligere på året.

Trods disse modvinde har handelsministeriet fastholdt sin eksportvækstprognose for året på 2% til 3%, et mål, som ministeriet mener er opnåeligt på grund af den stærke start på 2025. Denne prognose vil dog blive testet af et mere volatilt globalt handelslandskab og den løbende effekt af en stærkere lokal valuta. De officielle data signalerer, at selvom Thailands eksportmotor ikke går i stå, står den bestemt over for et stigende pres, der kræver nøje overvågning.