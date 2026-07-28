Thailandsk SEC anklager Bitkub for at skjule hack på op mod 50 mio. dollar

Thailands finanstilsyn har indgivet en kriminel klage mod kryptobørsen Bitkub for angiveligt at have skjult et hack fra 2021 til over 47 mio. dollar.

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Thailands finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), har indgivet en kriminel klage mod den lokale kryptobørs Bitkub. Anklagen går på, at børsen og to tidligere direktører bevidst undlod at oplyse om et alvorligt cyberangreb, der ramte platformen tilbage i maj 2021.

Ifølge det thailandske tilsyn stjal hackerne dengang omkring 1,7 milliarder baht fordelt på 16 forskellige digitale aktiver – et beløb der på nutidens vekselkurs svarer til et sted mellem 47 og 50 millioner dollar, afhængigt af opgørelsesmetode. Det fremgår af SEC’s anklage, som er dækket af både CoinDesk og Decrypt.

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Anklagen: Hacket blev holdt ude af indberetningerne

Kernen i sagen er, at Bitkub og de to tidligere direktører angiveligt lod være med at medtage cyberangrebet i børsens officielle filer og indberetninger efter hændelsen i 2021. Det betyder, at hverken myndigheder eller investorer på det tidspunkt fik et retvisende billede af, hvor alvorligt sikkerhedsbruddet reelt var.

Thailands SEC har nu valgt at gå det juridiske skridt videre og rejse en formel kriminel klage. Det er et markant skridt i en region, hvor kryptobørser i flere år har opereret i et gråzoneagtigt reguleringslandskab, men hvor myndighederne gradvist har strammet kravene til gennemsigtighed og indberetningspligt.

Et af de større hack i asiatisk kryptohistorie

Hacket fra 2021 er blandt de mere omfattende sikkerhedsbrud, der har ramt en sydøstasiatisk kryptobørs. At 16 forskellige digitale aktiver blev berørt på én gang, understreger, hvor bredt angrebet ramte Bitkubs infrastruktur.

Bitkub er en af Thailands mest kendte kryptobørser og har tiltrukket betydelig opmærksomhed, blandt andet fordi den thailandske finanskoncern Siam Commercial Bank tidligere har haft ejerandele i selskabet. En sag om skjult tab i denne størrelsesorden risikerer derfor at ramme tilliden til den lokale kryptoinfrastruktur bredt.

Relevant for danske investorer i krypto

Sagen er en påmindelse til danske investorer, der handler kryptovaluta via udenlandske børser, om vigtigheden af gennemsigtighed og regulatorisk tilsyn. Når en børs undlader at oplyse om et hack af denne størrelse, mister kunder og investorer muligheden for at vurdere den reelle risiko ved at opbevare aktiver på platformen.

Sagen mod Bitkub føjer sig til en række internationale eksempler på, at kryptobørser er kommet under skarpere myndighedslup, både i Asien, USA og Europa. For danske investorer understreger det behovet for at holde sig til børser med solid regulatorisk historik og gennemsigtig rapportering, når man vælger, hvor kryptobeholdninger skal opbevares.

Det er endnu uklart, hvordan sagen mod Bitkub og de to tidligere direktører vil forløbe retligt, og hvilke konsekvenser en eventuel dom vil få for børsens fremtidige drift i Thailand.

Kilder: CoinDesk, Decrypt