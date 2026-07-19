Thames Water i knibe: £515 mio. i kassen, kreditorer truer med sagsanlæg mod stat

Thames Water har kun likviditet til udgangen af året, mens selskabets kreditorer truer med et massivt sagsanlæg, hvis regeringen forsøger at nationalisere selskabet.

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Storbritanniens største vandselskab, Thames Water, kæmper videre med en akut gældskrise. Selskabet oplyser, at det har cirka 515 millioner pund – knap 4,5 milliarder kroner – i kontanter, hvilket ifølge selskabet er nok til at holde driften kørende frem til årets udgang. Samtidig er selskabets samlede gæld svulmet op til omkring 18,5 milliarder pund, svarende til over 160 milliarder danske kroner.

Sagen tager nu en ny politisk drejning. Ifølge Sky News planlægger den gruppe af långivere og investorer, der er involveret i et redningsforsøg for selskabet, en flerårig og potentielt milliardstor retssag mod den nye britiske regering under Andy Burnham, hvis staten vælger at tvangsnationalisere Thames Water.

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Kreditorer varsler modstand mod nationalisering

Baggrunden er, at Thames Waters kreditorer har brugt betydelige ressourcer på et redningsplan, der skal sikre selskabets overlevelse uden statslig overtagelse. Hvis regeringen alligevel griber ind og nationaliserer selskabet, mener långiverne, at deres investeringer og fordringer bliver undermineret – og de er ifølge Sky News parate til at forfølge sagen juridisk mod den britiske stat.

En eventuel nationalisering ville være et markant politisk skridt i britisk energi- og forsyningssektor og kan skabe præcedens for, hvordan staten håndterer kriseramte, privatiserede infrastrukturselskaber. Thames Water forsyner millioner af husholdninger i London og det sydøstlige England med drikkevand og spildevandshåndtering, og selskabets skæbne har derfor bred samfundsmæssig betydning.

Pres fra flere sider

Sagen udspiller sig samtidig med, at den britiske finanstilsynschef, Nikhil Rathi, over for et parlamentarisk udvalg har rettet kritik mod dele af erhvervsstrukturen omkring kompensationssager i den britiske finanssektor – dog i en anden konkret sag om bilfinansiering. Det illustrerer et bredere billede af britiske myndigheder, der i disse måneder håndterer flere komplekse sager om forbrugerbeskyttelse og selskabers finansielle stabilitet samtidig.

For Thames Water er tidsfaktoren afgørende. Med kun knap 4,5 milliarder kroner i likviditet og en gæld, der er vokset markant, er selskabets manøvrerum begrænset. Skulle regeringen gribe ind før årsskiftet, kan sagen udvikle sig til en langstrakt juridisk konflikt mellem staten og de internationale investorer, der har penge i klemme i selskabet.

Hvad betyder det for danske investorer?

Selvom Thames Water ikke er børsnoteret og derfor ikke direkte kan handles af danske privatinvestorer, har sagen relevans for dem, der investerer i britiske infrastruktur- og forsyningsobligationer eller i fonde med eksponering mod europæisk infrastrukturgæld. En nationalisering – og den efterfølgende retssag – kan skabe usikkerhed om, hvordan private investorer i regulerede forsyningsselskaber behandles, hvis staten griber ind. Det er et signal, som også kan påvirke risikovurderingen af lignende selskaber i andre europæiske lande.

Kilder: The Guardian, News