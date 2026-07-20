Thames Water-kreditorer klar til retssag mod Burnham ved nationalisering

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En gruppe af Thames Waters største kreditorer forbereder sig på en potentiel retssag i milliardklassen, hvis Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham vælger at nationalisere det gældsplagede vandselskab. Det skriver The Guardian, BBC og Sky News, som alle har talt med kilder tæt på sagen.

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Konsortiet London & Valley Water (L&VW) består af omkring 100 institutionelle investorer, som tilsammen sidder på 17 mia. pund af Thames Waters samlede gæld på 21 mia. pund. Gruppen står bag et redningsforsøg for selskabet, men signalerer nu, at den er villig til at gå rettens vej, hvis regeringen griber ind med en midlertidig statslig overtagelse, skriver The Guardian.

Åbne for statslig indblanding – men ikke overtagelse

Ifølge The Guardian har L&VW meldt ud, at man er indstillet på at drøfte øget offentlig kontrol med Thames Water, men at dette ikke inkluderer en egentlig nationalisering af selskabet. Skellet mellem “kontrol” og “ejerskab” er centralt for kreditorerne, som frygter at miste deres investering, hvis staten overtager selskabet uden fuld kompensation.

BBC oplyser, at kreditorerne i tilfælde af en tvangsmæssig nationalisering vil kræve fuld tilbagebetaling af den udestående gæld, som løber op i flere milliarder pund. Det bekræftes af Sky News, der beskriver, at investorgruppen aktivt planlægger en juridisk konfrontation med den nye regering, hvis Burnham går videre med en midlertidig offentlig overtagelse af Storbritanniens største vandselskab.

Baggrunden: Et selskab i knæ

Thames Water har i flere år kæmpet med en enorm gældsbyrde, kritik af spildevandsudledninger og tvivl om selskabets fremtidige finansiering. Situationen har fået politisk vægt, efter Andy Burnham netop er blevet udnævnt til britisk premierminister og ifølge medierne overvejer at sætte selskabet under midlertidig statslig kontrol som led i en bredere krisehåndtering af den kriseramte vandsektor.

Sky News beskriver, at investorerne ser en tvangsmæssig nationalisering som en alvorlig trussel mod deres investering og et signal, der kan skade Storbritanniens image som investeringsdestination for udenlandsk kapital i infrastruktur. Sagen minder i sin struktur om tidligere britiske nationaliseringssager, hvor staten har grebet ind over for kriseramte, samfundskritiske virksomheder.

Betydning for danske investorer

Sagen har relevans for danske investorer, der har eksponering mod britiske infrastrukturobligationer eller institutionelle fonde med positioner i britisk gæld, herunder pensionskasser og forsikringsselskaber med internationale porteføljer. En eventuel retssag mellem staten og kreditorerne kan skabe usikkerhed om værdiansættelsen af britisk infrastrukturgæld generelt og potentielt påvirke risikopræmien på lignende aktiver i Storbritannien.

Sagen udspiller sig samtidig med, at Burnham netop er tiltrådt som premierminister efter en overraskende hurtig magtovertagelse, og udfaldet kan blive en tidlig lakmusprøve på, hvordan hans regering håndterer forholdet mellem stat og privat kapital i kritisk infrastruktur.

Kilder: The Guardian, BBC, News