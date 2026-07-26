Thune presser CLARITY Act til afstemning trods manglende flertal i Senatet

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Den amerikanske senatsflertalsleder John Thune presser på for at få CLARITY Act til afstemning i Senatet inden sommerpausen i august – uanset om lovforslaget rent faktisk kan samle de nødvendige stemmer. Det skriver CoinGape med henvisning til CNBC.

CLARITY Act er den længe ventede krypto-markedsstrukturlov, der skal afklare, hvordan digitale aktiver reguleres i USA – herunder om en given krypto-token skal betragtes som et værdipapir under SEC’s tilsyn eller som en råvare under CFTC’s. Loven kræver 60 stemmer for at komme igennem en filibuster i Senatet, hvilket betyder, at et betydeligt antal demokrater skal stemme for, hvis den skal vedtages.

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Thune vil have senatorer “på rekord”

Ifølge CoinGapes gengivelse af CNBC-kilden ønsker Thune at tvinge en afstemning igennem, uanset udfaldet, netop for at få hver enkelt senator til at tage konkret stilling til loven offentligt. Strategien handler dermed ikke kun om at få loven vedtaget her og nu, men også om at lægge politisk pres på de senatorer, der endnu ikke har lagt sig fast.

Samtidig peger flere kilder på, at udsigterne for en vedtagelse før den planlagte augustpause er blevet ringere. Ifølge Decrypt har Thune selv signaleret, at loven formentlig ikke kan nå at blive vedtaget inden pausen, blandt andet fordi demokraterne har afvist republikanernes forslag til etik-relaterede bestemmelser i lovteksten. Det har fået analytikere til at nedjustere odds for en vedtagelse markant.

Etik-strid bremser fremdriften

Kernen i uenigheden mellem partierne handler ifølge Decrypt om sprog i lovforslaget, der skal regulere interessekonflikter og etiske standarder for embedsmænd og lovgivere i forhold til krypto-investeringer. Demokraterne mener, at de foreslåede etik-bestemmelser er utilstrækkelige, mens republikanerne har været tilbageholdende med at strække sig længere for ikke at risikere at miste opbakning i egne rækker.

Kombinationen af den korte tidsramme frem mod augustpausen og den fastlåste etik-diskussion betyder, at selv en tvungen afstemning – som Thune lægger op til – ikke nødvendigvis fører til et gennembrud. I stedet kan formålet primært være symbolsk: At vise vælgere og branchen, hvem der reelt støtter og modsætter sig regulering af krypto-markedet.

Betydning for investorer

For danske investorer med eksponering mod krypto-aktiver eller amerikanske fintech-selskaber er sagen relevant, fordi CLARITY Act potentielt kan skabe langt større regulatorisk klarhed om, hvordan tokens klassificeres i USA. Det har direkte betydning for børser, depotudbydere og institutionelle investorer, der i dag opererer i en gråzone mellem SEC og CFTC.

En forsinket eller mislykket vedtagelse kan forlænge usikkerheden om rammevilkårene for amerikanske krypto-markeder yderligere ind i efteråret, mens en klar afstemning – selv uden vedtagelse – kan give markedet et fingerpeg om, hvor bredt den politiske opbakning reelt er fordelt før et eventuelt nyt forsøg senere på året.

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Kilder: Coingape, Decrypt