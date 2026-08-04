En tidligere kontraefterretningschef hos FBI er anholdt for at stjæle krypto fra egne efterforskningssager – og bruge ChatGPT til investeringsråd og flytteplaner.

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En tidligere efterretningsagent hos den amerikanske forbundspoliti FBI er blevet anholdt og sigtet for at have stjålet kryptovaluta for knap 1 million dollar fra wallets, som bureauet selv havde under efterforskning. Det fremgår af anklageskriftet, som flere amerikanske medier har haft adgang til, heriblandt CoinDesk og The Block.

Ifølge sagens dokumenter havde den anholdte “top secret”-sikkerhedsgodkendelse og var ansat i en overordnet stilling inden for kontraefterretning ved FBI’s hovedkvarter. Han skal angiveligt have hentet midlerne fra det, myndighederne omtaler som “modstanderes kryptokonti” – altså digitale tegnebøger, som FBI i forvejen havde identificeret og overvåget som led i igangværende efterforskninger.

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Brugte ChatGPT til investeringsråd og flytteplaner

Det mest opsigtsvækkende element i sagen er ifølge Decrypt og The Block, at agenten efter det påståede tyveri skal have brugt AI-chatbotten ChatGPT til at søge rådgivning om, hvordan pengene bedst kunne investeres. Han skal desuden have brugt chatbotten til at undersøge muligheder for at flytte til Europa, formentlig for at undgå at blive opdaget af sine tidligere kolleger.

Brugen af en offentligt tilgængelig AI-tjeneste til den slags spørgsmål efterlader ifølge flere af de citerede kilder et digitalt fingeraftryk, som efterforskere kan have brugt til at underbygge sigtelsen. Sagen illustrerer, hvordan almindelige AI-værktøjer i stigende grad indgår som bevismateriale i straffesager – også når det er en tidligere efterretningsmedarbejder, der angiveligt har forsøgt at dække sine spor.

Rejser spørgsmål om intern kontrol i myndigheder

Sagen understreger ifølge flere af de citerede analyser en grundlæggende sårbarhed: Når myndigheder beslaglægger eller overvåger kryptoaktiver som led i efterforskninger, kræver det robuste interne kontroller og adgangsbegrænsninger for at forhindre, at ansatte selv kan udnytte adgangen til personlig vinding.

Netop fordi kryptovaluta i sin natur er relativt let at flytte og potentielt sværere at spore end traditionelle bankoverførsler, stiller det ekstra krav til de myndigheder, der håndterer beslaglagte digitale aktiver som en del af strafferetlige sager. Sagen mod den tidligere FBI-medarbejder føjer sig til en række tilfælde globalt, hvor insidere med adgang til beslaglagt krypto har forsøgt at kanalisere midlerne til sig selv.

Betydning for danske investorer

For danske kryptoinvestorer er sagen først og fremmest endnu et eksempel på, at selv statslige aktører kan udgøre en risiko, når det gælder opbevaring og forvaltning af digitale aktiver. Det understreger vigtigheden af, at både myndigheder og private aktører – herunder børser og forvaltere – har transparente og verificerbare processer for, hvordan kryptoaktiver håndteres, når de først er kommet under officiel kontrol.

Sagen er i skrivende stund under efterforskning, og det er uklart, hvornår en eventuel retssag vil finde sted. Den tidligere agent er sigtet, men ikke dømt, og det er derfor endnu ikke afgjort, om anklagerne kan bevises i retten.

Kilder: Cryptobriefing, Theblock, CoinDesk, Decrypt