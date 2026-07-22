Tidligere Southern Water-topchef sigtet for svindel med vandkvalitetstests

Fire tidligere ansatte i det britiske vandselskab Southern Water, heriblandt eks-direktøren, er sigtet for bedrageri i sag om manipulerede vandprøver.

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En tidligere administrerende direktør for det britiske vandselskab Southern Water er nu sigtet for bedrageri i en sag, der handler om manipulation af vandkvalitetstests. Det bekræfter både BBC og Sky News, som begge har fået adgang til sigtelserne mod i alt fire tidligere ansatte i selskabet.

Ifølge de to britiske medier er den tidligere topchef sigtet for konspiration om bedrageri sammen med tre andre tidligere medarbejdere fra Southern Water. Sigtelserne knytter sig til en påstået plan om at manipulere resultaterne af tests, der skulle dokumentere vandkvaliteten fra selskabets anlæg.

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Sagen kort

Southern Water forsyner millioner af husstande i det sydøstlige England med drikkevand og håndterer spildevand i regionen. Selskabet har i flere år ligget under skarp offentlig kritik i Storbritannien for udledninger af spildevand i floder og kystvande samt for gentagne overtrædelser af miljøregler.

Både BBC og Sky News beskriver, at sigtelserne mod den tidligere direktør og de tre øvrige tidligere ansatte er blevet offentliggjort, efter at der har været en efterforskning af, hvordan vandkvaliteten er blevet testet og rapporteret i selskabet. Ingen af de to kilder oplyser konkrete datoer for den påståede svindel eller detaljer om, hvilken myndighed der rejser sigtelserne, men sagen markerer en optrapning af den juridiske skandale, der har omgivet britiske vandselskaber de seneste år.

Hvorfor det betyder noget for investorer

Southern Water er ikke børsnoteret på samme måde som mange andre britiske utilities, men selskabet har udstedt betydelig gæld på de internationale kapitalmarkeder, som også er ejet af institutionelle investorer, herunder pensionskasser. Sager om svindel og manipulation af data kan få betydning for selskabets omdømme, dets forhold til den britiske vandregulator Ofwat og i sidste ende for kreditvurderingen af selskabets obligationer.

For danske investorer, der har eksponering mod britiske infrastruktur- og forsyningsobligationer gennem fonde eller direkte beholdninger, er sagen endnu et eksempel på den stigende regulatoriske og juridiske risiko, der hviler på den britiske vandsektor. Sektoren har allerede været under pres fra gentagne bøder for spildevandsudledninger og stigende kritik fra offentligheden og politikere.

Sagen føjer sig til en række skandaler, der har ramt britiske vandselskaber de seneste år, og som har sat spørgsmålstegn ved, om den privatiserede model for vandforsyning i England fungerer efter hensigten. Flere politikere har diskuteret, om selskaberne bør nationaliseres eller underlægges strammere kontrol, hvilket kan påvirke den langsigtede investeringscase for sektoren.

Det videre forløb

Hverken BBC eller Sky News oplyser, hvornår sagen ventes for retten, eller hvad de fire tiltalte har svaret på sigtelserne. Det er heller ikke oplyst, om Southern Water som selskab selv er part i den strafferetlige sag, eller om ansvaret alene placeres hos de fire tidligere ansatte personligt.

Sagen ventes at få stor bevågenhed i Storbritannien, hvor tilliden til vandselskabernes håndtering af miljø- og kvalitetsdata allerede er lav. For investorer i britisk infrastrukturgæld vil sagens udvikling være værd at følge, da den kan få betydning for både reguleringsmæssige krav og selskabets omdømme fremadrettet.

Kilder: BBC, News