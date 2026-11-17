ALK-Abelló og UIE ventes at aflægge regnskab tirsdag. ALK hævede i august bunden i forventningerne, mens UIE tjente 10,5 mio. USD i første halvår.

UIE havde et nettoresultat på 10,5 mio. USD i første halvår 2026

→ UIE havde et nettoresultat på 10,5 mio. USD i første halvår 2026

ALK hævede bunden i forventningerne, og omsætningen steg 18 % i 2. kvartal

→ ALK hævede bunden i forventningerne, og omsætningen steg 18 % i 2. kvartal

ALK-Abelló og UIE ventes at aflægge regnskab tirsdag for perioden til 30. september

→ ALK-Abelló og UIE ventes at aflægge regnskab tirsdag for perioden til 30. september

To selskaber står i finanskalenderen til at aflægge regnskab i dag, tirsdag 17. november 2026. Det drejer sig om ALK-Abelló og UIE. Begge regnskaber dækker en periode, der blev afsluttet 30. september 2026.

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ALK hævede bunden i forventningerne i august

ALK-Abelló ventes at offentliggøre tal med aktien noteret til 253,20 DKK. På seneste handelsdag var bevægelsen 1,93 %, viser NPinvestors kursdata.

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Ved forrige regnskab, der kom torsdag 20. august 2026, oplyste selskabet, at omsætningen steg 18 % i lokal valuta i 2. kvartal. Den landede på 1.795 mio. kr. mod 1.527 mio. kr. året før. ALK hævede samtidig bunden i sine forventninger.

UIE's halvår var påvirket af dagsværdireguleringer

UIE står også i kalenderen til i dag. Aktien er i NPinvestors seneste kursdata noteret til 403,00 DKK med en bevægelse på 1,64 % på seneste handelsdag.

Selskabets forrige regnskab blev offentliggjort onsdag 19. august 2026. Det viste et nettoresultat på 10,5 mio. USD for første halvår 2026. Resultatet var negativt påvirket af dagsværdireguleringer på Schörling og Greenbridge.

Selskab Ticker Periode afsluttet ALK-Abelló A/S ALK-B 30. september 2026 UIE PLC UIE 30. september 2026 Tirsdag 17. november 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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