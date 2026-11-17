To selskaber står i finanskalenderen til at aflægge regnskab i dag, tirsdag 17. november 2026. Det drejer sig om ALK-Abelló og UIE. Begge regnskaber dækker en periode, der blev afsluttet 30. september 2026.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
ALK hævede bunden i forventningerne i august
ALK-Abelló ventes at offentliggøre tal med aktien noteret til 253,20 DKK. På seneste handelsdag var bevægelsen 1,93 %, viser NPinvestors kursdata.
Ved forrige regnskab, der kom torsdag 20. august 2026, oplyste selskabet, at omsætningen steg 18 % i lokal valuta i 2. kvartal. Den landede på 1.795 mio. kr. mod 1.527 mio. kr. året før. ALK hævede samtidig bunden i sine forventninger.
UIE's halvår var påvirket af dagsværdireguleringer
UIE står også i kalenderen til i dag. Aktien er i NPinvestors seneste kursdata noteret til 403,00 DKK med en bevægelse på 1,64 % på seneste handelsdag.
Selskabets forrige regnskab blev offentliggjort onsdag 19. august 2026. Det viste et nettoresultat på 10,5 mio. USD for første halvår 2026. Resultatet var negativt påvirket af dagsværdireguleringer på Schörling og Greenbridge.
|Selskab
|Ticker
|Periode afsluttet
|ALK-Abelló A/S
|ALK-B
|30. september 2026
|UIE PLC
|UIE
|30. september 2026
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