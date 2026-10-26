To insidere i DSV køber aktier, koncernchefen for 25,0 mio. kr.

DSV's koncernchef Jens Hesselberg Lund har købt 19.242 aktier i selskabet til en gennemsnitskurs på 1.297,01 kr. Købet beløber sig til 25,0 mio. kr. Indberetningen blev offentliggjort onsdag formiddag den 21. oktober klokken 11.25.

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Næstformand i DSV køber 385 aktier

Onsdag eftermiddag den 21. oktober klokken 14.55 kom en ny indberetning fra DSV. Næstformand Lars Søren Rasmussen har købt 385 DSV-aktier til kurs 1.295,00 kr. Det giver et køb for 498.575 kr.

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Tre salg fra APMH Invest i Danske Bank

I Danske Bank kom tre salg fra APMH Invest A/S, der er nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen. Mandag den 19. oktober blev det offentliggjort, at APMH Invest torsdag den 15. oktober solgte 117.136 aktier i Danske Bank for 41,3 mio. kr.

Onsdag den 21. oktober fulgte en indberetning om salg af 20.766 aktier for 7,3 mio. kr. Den handel fandt sted tirsdag den 20. oktober. Torsdag den 22. oktober blev det så offentliggjort, at APMH Invest onsdag den 21. oktober havde solgt yderligere 47.022 aktier for 16,4 mio. kr.

Fire Norden-salg fra A/S Motortramp

I Norden har A/S Motortramp, der er nærtstående til et bestyrelsesmedlem, solgt aktier i tilbagekøbsprogram. Indberetningerne blev offentliggjort fire dage i træk fra mandag den 19. oktober til torsdag den 22. oktober. Salgene var på 2.979 aktier til kurs 372,51 kr. (1,1 mio. kr.), 3.575 aktier til kurs 372,98 kr. (1,3 mio. kr.), 4.468 aktier til kurs 367,28 kr. (1,6 mio. kr.) og 3.664 aktier til kurs 372,45 kr. (ca. 1,4 mio. kr.). Det tredje salg fandt ifølge indberetningen sted tirsdag den 20. oktober.

Swiss Properties Invest havde to indberetninger. Mandag den 19. oktober blev det offentliggjort, at Swiss Property Ventures AG, der ejes af CFO Martin Märki og Keld Østergaard, har købt 23 aktier for 2.246 kr. Keld Østergaard er CEO i datterselskabet Swiss Properties Invest AG. Onsdag den 21. oktober blev det offentliggjort, at samme selskab har købt i alt 12.341 aktier for 1,3 mio. kr.

I Dantax har Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen, solgt 2.011 aktier til kurs 300,21. Salget indbragte 603.723 kr. og blev offentliggjort tirsdag den 20. oktober.

Fredag den 23. oktober klokken 11.25 blev det offentliggjort, at bestyrelsesmedlem Nancy Liu har købt 40.000 aktier i Bang & Olufsen for 415.144 kr.

Offentliggjort Selskab Handel 19/10 09.15 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 1,1 mio. kr. 19/10 09.18 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen solgte aktier for 41,3 mio. kr. 19/10 15.01 Swiss Properties Invest Nærtstående til CFO og CEO i datterselskab købte aktier for 2.246 kr. 20/10 09.15 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 1,3 mio. kr. 20/10 14.39 Dantax Nærtstående til Peter Bøgh Jensen solgte aktier for 603.723 kr. 21/10 09.03 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 1,6 mio. kr. 21/10 10.21 Swiss Properties Invest Selskab ejet af CFO Martin Märki og Keld Østergaard købte aktier for 1,3 mio. kr. (+1 handler) 21/10 11.25 DSV Koncernchef (CEO) købte aktier for 25,0 mio. kr. 21/10 14.55 DSV Næstformand købte aktier for 498.575 kr. 21/10 15.18 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen solgte aktier for 7,3 mio. kr. 22/10 10.08 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 1,4 mio. kr. 22/10 11.51 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen solgte aktier for 16,4 mio. kr. 23/10 11.25 Bang & Olufsen Bestyrelsesmedlem købte aktier for 415.144 kr. Indberettede insiderhandler, offentliggjort mandag 19. oktober til fredag 23. oktober

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