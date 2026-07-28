Tømmer USA sit våbenlager? Trump afviser bekymring midt i Iran-pause

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Mens USA og Iran holder en skrøbelig pause i deres militære konfrontation, rejser eksperter nu spørgsmålet om, hvor meget der reelt er tilbage i det amerikanske våbenarsenal. Ifølge BBC har USA under konflikten affyret tusindvis af missiler, som er både dyre og tidskrævende at erstatte – hvilket sætter spørgsmålstegn ved landets evne til at fastholde et langvarigt militært pres i regionen.

Præsident Donald Trump afviser dog, at USA er ved at løbe tør for militært materiel. Ombord på Air Force One på vej til Michigan mandag afviste han over for journalister, at USA skulle mangle våben, skriver CNBC. Udmeldingen kommer, mens markederne holder øje med, om roen mellem USA og Iran kan blive varig.

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Hvorfor det betyder noget for investorer

Spørgsmålet om det amerikanske våbenlager er ikke kun en militærstrategisk detalje – det har direkte betydning for den globale forsvarsindustri. Hvis USA reelt skal genopbygge store dele af sit missilarsenal, kan det udløse nye, store ordrer til amerikanske forsvarsproducenter i de kommende kvartaler, hvilket historisk har løftet aktiekurserne i sektoren.

Samtidig er produktionskapaciteten for avancerede missilsystemer begrænset og kan ikke øges fra den ene dag til den anden. Det betyder, at en eventuel genopfyldning af lagrene vil strække sig over flere år og kan blive et tema, som investorer i forsvarsaktier bør holde øje med resten af året.

For danske investorer, der har eksponering mod den transatlantiske forsvarssektor gennem enten amerikanske aktier eller europæiske underleverandører, kan udviklingen få betydning i takt med, at NATO-landene allerede har hævet deres forsvarsbudgetter markant de seneste år.

Skrøbelig våbenhvile giver håb om ro

Trump har sat de amerikanske angreb på pause for at give diplomatiet endnu en chance, men har samtidig advaret om, at USA er klar til “stærk militær handling”, hvis forhandlingerne med Iran mislykkes. Ifølge CNBC er Washington i “meget dybe samtaler” med Teheran i øjeblikket.

Den midlertidige afspænding har allerede sat sit præg på råvaremarkederne. Oliepriserne er faldet mere end 2 procent, efterhånden som frygten for en langvarig eskalering i Mellemøsten er aftaget, hvilket ifølge CNBC afspejler en generel forventning om, at parterne søger en de-eskalering frem for yderligere konfrontation.

Skulle situationen igen tilspidse sig, kan olieprisen dog hurtigt vende tilbage til opadgående pres, hvilket vil kunne mærkes direkte af danske forbrugere og virksomheder gennem energipriserne.

Usikkerheden fortsætter

Selvom Trump afviser bekymringerne om et tømt våbenlager, efterlader den fortsatte usikkerhed om Irans reaktion et marked, der er følsomt over for enhver ny udmelding fra Washington eller Teheran. En egentlig aftale ligger fortsat langt fra sikker, og militærets kapacitet til at fastholde et pres over tid kan blive en central brik i forhandlingerne fremover.

Investorer bør derfor forvente, at både oliepriser og forsvarsaktier fortsat vil bevæge sig i takt med nyhedsstrømmen fra konflikten, indtil der foreligger et klarere billede af, om roen mellem USA og Iran kan holde.

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Kilder: BBC, CNBC