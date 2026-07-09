Tokeniserede aktier eksploderer: Overførsler op 105 pct. til 8,4 mia. dollar

Markedet for tokeniserede aktier vokser eksplosivt, viser data fra RWA.xyz. Wall Street og kryptobørser kæmper om at eje den nye infrastruktur.

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Markedet for tokeniserede aktier accelererer i et tempo, der overrasker selv branchens egne aktører. Ifølge data fra analyseplatformen RWA.xyz mere end fordoblede overførslerne af tokeniserede aktier sig på blot en måned og nåede 8,41 milliarder dollar. Samtidig steg den samlede udestående værdi af tokeniserede aktier med 43 procent til 2,16 milliarder dollar, mens antallet af investorer, der ejer denne type aktiver, voksede 17 procent til over 409.000, skriver Cointelegraph.

Udviklingen er endnu et tegn på, at det, der for få år siden blev betragtet som et nichefænomen inden for kryptobranchen, nu tiltrækker seriøs kapital og opmærksomhed fra både kryptonative virksomheder og traditionelle finanshuse. Tokeniserede aktier giver investorer mulighed for at eje digitale repræsentationer af rigtige aktier på en blockchain, ofte med adgang til handel døgnet rundt og hurtigere afvikling end de klassiske børser tilbyder.

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Figure og Securitize driver væksten

Væksten er ikke jævnt fordelt. Ifølge RWA.xyz-tallene steg den distribuerede værdi hos platformen Figure hele 935 procent på blot 30 dage, mens Securitize voksede 332 procent og xStocks omkring 62 procent. Trods den eksplosive procentvise vækst hos de mindre spillere er det stadig Ondo, der ligger nummer ét målt på samlet udestående værdi med cirka 846 millioner dollar.

Herefter følger xStocks med omkring 708 millioner dollar, Securitize med 306 millioner dollar og Figure med 239 millioner dollar, fremgår det af data citeret af Cointelegraph. Til sammenligning har hele det tokeniserede aktiemarked ifølge samme kilde udviklet sig fra blot 378 millioner dollar for et år siden til nu 2,16 milliarder dollar – en stigning på cirka 471 procent over de seneste tolv måneder.

Til sammenligning stod det bredere marked for tokeniserede real-world assets (RWA) – som blandt andet omfatter statsobligationer, fast ejendom og råvarer – kun for en vækst på omkring 4 procent til 33,5 milliarder dollar i samme periode. Den udestående værdi for tokeniserede amerikanske statsobligationer, som ellers er det største segment i RWA-markedet, lå stort set fladt måned for måned, hvilket understreger, at det især er aktiesegmentet, der driver momentum lige nu.

SpaceX-noteringen viste appetitten

En af de begivenheder, der har sat gang i interessen, var SpaceX’ børsnotering, hvor kryptobørserne Kraken, Bybit og Bitget Wallet brugte xStocks’ infrastruktur til at tilbyde tokeniseret adgang til aktier før den officielle notering. Ifølge Cointelegraph oversteg kundeefterspørgslen den tilgængelige aktietildeling markant, hvilket understreger den voksende investorinteresse for blockchain-baserede værdipapirer.

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Momentummet har også bredt sig til de traditionelle børser. Tidligere på måneden blev Securitize efter det oplyste den første nyligt børsnoterede virksomhed til at udstede tokeniserede versioner af sine egne aktier på blockchain-netværkene Solana og Avalanche i forbindelse med sin egen notering på New York Stock Exchange.

Wall Street kaster sig ind i kampen

De store etablerede finansaktører vil ikke sidde over. I maj annoncerede clearingcentralen DTCC ifølge Cointelegraph planer om at lancere en tokeniseret værdipapirtjeneste i oktober, efter selskabet fik godkendelse fra myndighederne til at tilbyde tokenisering på forhåndsgodkendte blockchains under et treårigt pilotprogram.

Tidligere på året præsenterede New York Stock Exchange og moderselskabet Intercontinental Exchange planer om en platform til handel med tokeniserede aktier og ETF’er. Samtidig har Nasdaq indgået partnerskab med kryptobørsen Kraken og infrastrukturselskabet Backed om at udvikle teknologi, der forbinder traditionelle aktier med blockchain-netværk.

Konkurrencen mellem de kryptonative virksomheder og de traditionelle børser intensiveres samtidig med, at ICE’s topchef, Jeffrey Sprecher, ifølge Cointelegraph har opfordret tilsynsmyndighederne til at tillade traditionelle børser at tilbyde onchain-perpetual futures døgnet rundt. Sprecher argumenterer for, at regulerede handelspladser bør kunne konkurrere direkte med de kryptonative platforme på lige vilkår.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er udviklingen interessant af flere årsager. Tokeniserede aktier lover i teorien adgang til udenlandske aktier og pre-IPO-eksponering, som ellers kan være svær at få fat i via en almindelig dansk fondsmæglerplatform, samtidig med at handel kan foregå uden for de sædvanlige børsåbningstider.

Samtidig er det værd at understrege, at markedet stadig er relativt lille sammenlignet med de traditionelle aktiemarkeder, og at reguleringen af tokeniserede værdipapirer varierer kraftigt fra jurisdiktion til jurisdiktion. Danske investorer, der overvejer at eksponere sig mod denne type produkter, bør derfor være ekstra opmærksomme på modpartsrisiko, likviditet og den regulatoriske status i det land, hvor udbyderen er hjemmehørende, før de investerer.

Ikke desto mindre viser tallene fra RWA.xyz, at både kryptobranchen og de gamle finansielle institutioner satser tungt på, at tokenisering af aktier bliver en varig del af fremtidens kapitalmarkeder – og ikke blot en forbigående trend fra kryptoårene omkring 2021 og 2022.