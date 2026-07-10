Tokeniserede aktier sætter rekord: Handel steg 279 pct. i juni

Handlen med tokeniserede aktier nåede 3,4 mia. dollar i juni – en stigning på 279 pct. Solana og Ethereum driver væksten, viser nye data.

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Handlen med tokeniserede aktier – traditionelle aktier repræsenteret som digitale tokens på blockchains – satte i juni ny rekord. Den samlede månedlige handelsvolumen nåede 3,4 mia. dollar, en stigning på 279 pct. i forhold til maj og hele 1.400 pct. i forhold til samme måned året før. Det skriver AMBCrypto med henvisning til data fra analysetjenesten RWA.xyz.

Ifølge AMBCrypto skal væksten primært tilskrives to faktorer: SpaceX’s tokeniserede børsnotering samt Solanas dominerende position som netværk for handel med tokeniserede aktier. Solana har ifølge mediet befæstet sin rolle som det foretrukne netværk til afvikling af aktiehandler i tokeniseret form på grund af høj gennemstrømning og lave transaktionsomkostninger.

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For danske investorer, der følger udviklingen inden for både blockchain og digitalisering af de finansielle markeder, understreger tallene, at tokenisering bevæger sig fra et nichefænomen til en mere etableret del af markedsinfrastrukturen. Væksttempoet er markant hurtigere end i mange andre dele af krypto- og fintech-sektoren.

Institutionerne tager over fra detailinvestorerne

Bag den kraftige stigning i handelsvolumen gemmer sig en anden central udvikling: Antallet af aktive adresser – altså individuelle deltagere, der handler tokeniserede aktier – faldt hele 77,18 pct. til 49.290 i juni. Det står i kontrast til den stigende handelsvolumen og peger ifølge AMBCrypto på, at det i stigende grad er større, institutionelle aktører, der driver markedet, snarere end en bred skare af private investorer.

Samtidig viser data fra RWA.xyz, at den månedlige overførselsvolumen steg 91,66 pct. til 8,70 mia. dollar, mens den samlede fordelte værdi (“Distributed Value”) voksede 31,59 pct. til 1,94 mia. dollar. Antallet af indehavere af tokeniserede aktier steg desuden 15,59 pct. til 409.240.

Kombinationen af flere kapitalstrømme, men færre unikke deltagere, tyder på, at større spillere – formentlig fonde, market makers og institutionelle handelsdesks – står for en stigende andel af aktiviteten. Ifølge AMBCrypto kan en bredere detailinvolvering fremover styrke likviditeten og prisdannelsen yderligere, men lige nu er det de professionelle aktører, der sætter dagsordenen.

Ethereum flytter fokus fra ejerskab til kapitaludnyttelse

Mens Solana dominerer selve handlen med tokeniserede aktier, spiller Ethereum en anden, men komplementær rolle. Ifølge data fra Token Terminal, som AMBCrypto citerer, er andelen af tokeniserede fondsaktiver, der er sat i arbejde i decentraliserede finansapplikationer (DeFi) på Ethereum, steget til 25 pct. – op fra blot 8 pct. for tre år siden.

Det betyder, at institutioner i stigende grad ikke blot ejer tokeniserede aktiver passivt, men aktivt bruger dem til udlån, likviditetstilførsel og afkastgenererende strategier. Denne udvikling markerer ifølge AMBCrypto et skifte fra tokenisering som et rent udstedelses- og handelsfænomen til en mere funktionel del af den finansielle infrastruktur, hvor kapital konstant sættes i arbejde snarere end at ligge stille.

Denne kapitaludnyttelse betragtes af markedsobservatører som et vigtigt modenhedstegn. Hvor tidligere vækst i tokeniseringssektoren primært handlede om antallet af udstedte tokens og handelsvolumen, ser institutionelle investorer nu i højere grad på afviklingseffektivitet, likviditet og kapitalens sammensætning tværs af flere netværk, når de vurderer, hvilke blockchains der er mest attraktive.

To netværk, to roller – og hvad det betyder fremover

AMBCrypto peger på, at Solana og Ethereum i praksis udfylder forskellige, men samspilsvenlige funktioner i det voksende tokeniseringsmarked. Solana fungerer primært som afviklingslag for selve aktiehandelen, mens Ethereum i højere grad er base for de mere komplekse finansielle strategier omkring tokeniserede fonde og aktiver via DeFi.

Ifølge mediet tyder den stigende fordelte værdi, de større transaktionsstørrelser og den voksende aktivitet på tværs af blockchains samlet set på, at tokeniseret finans er ved at udvikle sig til en mere reel og funktionel del af markedsinfrastrukturen – snarere end et rent spekulativt eksperiment. Samtidig understreger AMBCrypto, at bredere regulatorisk klarhed og integration mellem traditionelle og digitale markeder fortsat er afgørende forudsætninger, hvis tokeniseringen skal blive til et selvbærende finansielt økosystem.

For danske og europæiske investorer er udviklingen relevant, fordi flere internationale platforme allerede har åbnet for handel med tokeniserede aktier for detailkunder i Europa – blandt andet med henvisning til EU’s regulatoriske rammer for kryptoaktiver. Stiger institutionel deltagelse yderligere, kan det på sigt påvirke, hvordan almindelige investorer får adgang til amerikanske og internationale aktier via blockchain-baserede løsninger.

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