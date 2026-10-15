Torm løfter 2026-forventning med 300 mio. dollar, og Jyske Bank opjusterer også

Torm opjusterede mandag 12. oktober sine forventninger til 2026 med 300 mio. dollar. Selskabet venter nu en TCE-indtjening på 1.700-1.900 mio. USD for året. Det tidligere spænd lå på 1.400-1.600 mio. USD. Meddelelsen kom kl. 13.31.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Jyske Bank løfter resultatforventningen
Mandag kl. 11.20 kom Jyske Bank med en opjustering. Banken venter nu et resultat efter skat for 2026 på 4,7-5,2 mia. kr., svarende til 78-87 kr. pr. aktie. Før lød forventningen på 4,3-5,1 mia. kr., eller 71-85 kr. pr. aktie.
DFDS-fragt på niveau, færre passagerer
DFDS offentliggjorde tirsdag 13. oktober kl. 10.00 sine trafiktal for september. Fragtmængderne udgjorde 3,5 mio. lanemeter, på niveau med september 2025 (-0,3 %). Ifølge selskabet blev vækst i Nordsøen og Middelhavet opvejet af fald i Kanalen, Østersøen og Gibraltarstrædet. Passagertallet faldt 4,7 %.
Tirsdag kl. 08.00 kom en storaktionærmeddelelse fra Bang & Olufsen. UBS Group AG's samlede besiddelse af aktier, stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i selskabet var over 5 % pr. 7. oktober. Af meddelelsens overskrift fremgår det, at UBS har krydset 5 %-grænsen både op og ned igen.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|12/10 11.20
|Jyske Bank
|Selskabsmeddelelse
|Jyske Bank opjusterer forventet resultat efter skat til 4,7-5,2 mia. kr. i 2026
|12/10 13.31
|Torm
|Selskabsmeddelelse
|Torm opjusterer forventningerne til 2026 med 300 mio. dollar
|13/10 08.00
|Bang & Olufsen
|Storaktionær
|UBS krydser 5 %-grænsen i Bang & Olufsen op og ned igen
|13/10 10.00
|DFDS
|Selskabsmeddelelse
|DFDS: Fragtmængder uændret i september, passagertal faldt 4,7 %
Med en gratis konto på NPinvestor Pro får du danske meddelelser med et kort resumé på dansk, i samme minut de offentliggøres. Læs om NPinvestor Pro.