Torm løfter 2026-forventning med 300 mio. dollar, og Jyske Bank opjusterer også

Torm venter nu TCE-indtjening på 1.700-1.900 mio. USD i 2026. Jyske Bank hæver forventet resultat efter skat til 4,7-5,2 mia. kr.

Torm opjusterede mandag 12. oktober sine forventninger til 2026 med 300 mio. dollar. Selskabet venter nu en TCE-indtjening på 1.700-1.900 mio. USD for året. Det tidligere spænd lå på 1.400-1.600 mio. USD. Meddelelsen kom kl. 13.31.

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Jyske Bank løfter resultatforventningen

Mandag kl. 11.20 kom Jyske Bank med en opjustering. Banken venter nu et resultat efter skat for 2026 på 4,7-5,2 mia. kr., svarende til 78-87 kr. pr. aktie. Før lød forventningen på 4,3-5,1 mia. kr., eller 71-85 kr. pr. aktie.

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DFDS-fragt på niveau, færre passagerer

DFDS offentliggjorde tirsdag 13. oktober kl. 10.00 sine trafiktal for september. Fragtmængderne udgjorde 3,5 mio. lanemeter, på niveau med september 2025 (-0,3 %). Ifølge selskabet blev vækst i Nordsøen og Middelhavet opvejet af fald i Kanalen, Østersøen og Gibraltarstrædet. Passagertallet faldt 4,7 %.

Tirsdag kl. 08.00 kom en storaktionærmeddelelse fra Bang & Olufsen. UBS Group AG's samlede besiddelse af aktier, stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i selskabet var over 5 % pr. 7. oktober. Af meddelelsens overskrift fremgår det, at UBS har krydset 5 %-grænsen både op og ned igen.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt 12/10 11.20 Jyske Bank Selskabsmeddelelse Jyske Bank opjusterer forventet resultat efter skat til 4,7-5,2 mia. kr. i 2026 12/10 13.31 Torm Selskabsmeddelelse Torm opjusterer forventningerne til 2026 med 300 mio. dollar 13/10 08.00 Bang & Olufsen Storaktionær UBS krydser 5 %-grænsen i Bang & Olufsen op og ned igen 13/10 10.00 DFDS Selskabsmeddelelse DFDS: Fragtmængder uændret i september, passagertal faldt 4,7 % Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort mandag 12. oktober til tirsdag 13. oktober

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