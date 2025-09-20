Trump-administrationen indfører et årligt gebyr på 100.000 dollars for H-1B-visa

I et betydeligt politisk skift har Trump-administrationen annonceret en ny regel, der kræver, at virksomheder betaler et årligt gebyr på 100.000 dollars for hver H-1B-visummedarbejder. Skridtet forventes at have en betydelig indvirkning på den amerikanske teknologisektor, som er stærkt afhængig af kvalificerede udenlandske arbejdere, især fra Indien og Kina. Den amerikanske handelsminister, Howard Lutnick, forsvarede politikken ved at understrege vigtigheden af ​​at uddanne amerikanske kandidater og sagde: “Uddanne amerikanere. Stop med at hente folk ind for at tage vores job.”

Et slag mod teknologisektoren

Denne nye foranstaltning markerer administrationens mest profilerede indsats for at reformere midlertidige ansættelsesvisa og intensiverer en langvarig debat. Kritikere af H-1B-programmet, herunder mange amerikanske teknologiarbejdere, har argumenteret for, at det giver virksomheder mulighed for at undertrykke lønninger og fortrænge amerikanske arbejdere. Tilhængere, herunder fremtrædende teknologiledere, modbeviser dog, at programmet er afgørende for at udfylde talenthuller og opretholde USA’s konkurrencefordel inden for innovation. Det nye gebyr vil sandsynligvis øge driftsomkostningerne for teknologivirksomheder med millioner af dollars, en byrde, der kan være særligt vanskelig for mindre virksomheder og startups at bære. Nogle analytikere advarer om, at dette kan føre til en forskydning af arbejde med høj værdi til udlandet, hvilket potentielt kan bringe Amerikas lederskab på kritiske områder som kunstig intelligens i fare.

Indvirkning på globalt talent og udenlandske arbejdstagere

Den nye politik kan også tjene som en afskrækkelse for globalt talent. Som en venturekapitalpartner bemærkede: “Hvis USA ophører med at tiltrække de bedste talenter, reducerer det drastisk deres evne til at innovere og få økonomien til at vokse.” Foranstaltningen vil have en uforholdsmæssig stor effekt på arbejdstagere fra Indien, der tegnede sig for 71% af H-1B-visumgodkendelserne sidste år, med Kina på en fjern andenplads med 11,7%. I kølvandet på annonceringen faldt aktierne i indiske tech-virksomheder som Infosys og Wipro på 2 % til 5 %, mens aktierne i Cognizant Technology Solutions, en virksomhed der er stærkt afhængig af H-1B-visumindehavere, faldt med næsten 5 %. De langsigtede virkninger af politikken på det globale tech-talentlandskab og virksomhedsinnovation er endnu uvist.