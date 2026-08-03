Trump aflyser Iran-angreb: Hævder aftale er tæt på, Teheran benægter

Trump siger, at planlagte angreb på Iran er sat på pause efter en aftale om "perimeters of a deal" – men Iran afviser hans version af sagen.

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USA’s præsident Donald Trump har aflyst planlagte militærangreb på Iran og siger, at “perimeters” for en aftale er faldet på plads. Ifølge Trump har både Iran og flere andre lande i Mellemøsten bedt Washington om at holde igen med angreb, mens en løsning forhandles på plads, skriver BBC og Financial Times.

Meldingen kommer få dage efter, at Trump truede med at angribe Iran, og udspiller sig i forlængelse af den spænding, der har præget regionen omkring Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste transportveje for olie. Ifølge CNBC oplyste præsidenten, at Iran og landets naboer i regionen har bedt om, at USA holder igen, fordi “perimetrene for en aftale er blevet aftalt”.

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Iran afviser Trumps fremstilling

Modsat Trumps optimistiske udmelding afviser Teheran ifølge Seeking Alpha den amerikanske præsidents version af begivenhederne. Iranske myndigheder bekræfter ikke, at der er indgået nogen konkret aftale om “perimetre” for en løsning, hvilket skaber usikkerhed om, hvor tæt parterne reelt er på en diplomatisk løsning.

Uoverensstemmelsen mellem den amerikanske og iranske fremstilling betyder, at situationen fortsat er uafklaret. Selvom Trump fremstiller pausen i angrebene som et skridt mod fred, er der intet officielt bekræftet fra iransk side om indholdet af en eventuel aftale, og risikoen for, at konflikten blusser op igen, vurderes fortsat at være til stede.

Hormuzstrædet i centrum for markedsnervøsitet

Kernen i forhandlingerne handler blandt andet om Hormuzstrædet, hvor en betydelig del af verdens olietransport passerer. En eventuel genåbning eller stabilisering af sejladsen gennem strædet har stor betydning for de globale energimarkeder, da tidligere spekulationer om lukning eller begrænsninger i strædet har sendt oliepriserne op.

For danske investorer er situationen relevant, fordi eskalerende konflikt i Mellemøsten historisk har ført til øget volatilitet i olie- og energiaktier samt påvirket den bredere risikoappetit på de globale aktiemarkeder. En de-eskalering kan lette presset på oliepriserne, mens en fornyet optrapning – særligt hvis Irans afvisning af Trumps udmelding viser sig at være reel – kan sende ny usikkerhed gennem markederne.

Situationen følger i forlængelse af den bredere Iran-konflikt, som tidligere har fået OPEC+ til at justere sine produktionskvoter og skabt nervøsitet i finansaktier og energisektoren globalt. Investorer bør derfor holde øje med, om den påståede aftale rent faktisk materialiserer sig, eller om modstridende udmeldinger fra Washington og Teheran ender med at forlænge den geopolitiske usikkerhed.

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Kilder: BBC, Financial Times, CNBC, Seeking Alpha