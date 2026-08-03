Trump aflyser Iran-angreb: Henviser til aftale om Hormuzstrædet

Trump siger, han har stoppet planlagte angreb på Iran, efter mellemøstlige lande angiveligt har bedt om ro mens en aftale forhandles på plads.

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USA’s præsident Donald Trump siger, at han har standset planlagte militærangreb mod Iran, efter at flere mellemøstlige lande angiveligt har bedt Washington om at holde igen, mens “perimetrene for en aftale” er blevet forhandlet på plads. Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNBC, BBC og Financial Times.

Ifølge Trump har både Iran og regionale nabolande henvendt sig til USA med anmodning om at udskyde yderligere militære tiltag, mens en løsning på konflikten forhandles. Trump har udtalt, at “perimeters of a deal has been agreed to”, som det gengives af flere kilder, herunder CNBC og BBC.

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En midlertidig pause i konflikten

Meldingen kommer efter dage med optrappet retorik, hvor Trump tidligere har truet med nye angreb mod Iran. Financial Times beskriver, hvordan præsidenten nu hævder, at “perimetrene” for en aftale, der skal afslutte konflikten, er aftalt – dog uden at der er tale om en endelig og bindende løsning.

Financial Post tilføjer, at aftalen angiveligt skal kunne genåbne Hormuzstrædet hurtigt, hvis den falder på plads. Strædet, der forbinder Den Persiske Golf med Omanbugten og Det Arabiske Hav, er en af verdens vigtigste transportveje for olie og gas, og en eventuel lukning eller fortsat blokade har direkte betydning for de globale energipriser.

Betydning for oliemarkedet og investorer

For investorer er nyheden relevant, fordi eskalerende konflikt i Mellemøsten typisk driver oliepriserne op på grund af frygt for forsyningsforstyrrelser gennem Hormuzstrædet, hvor en betydelig del af verdens olieeksport passerer. En pause i konflikten – kombineret med udsigten til en aftale – kan derfor lette noget af den risikopræmie, der har presset energipriserne op i perioden.

Samtidig understreger flere medier, at situationen fortsat er skrøbelig. Ifølge en dækning fra Crypto Briefing åbner den midlertidige våbenhvile et vindue for diplomati, men uløste stridspunkter betyder, at risikoen for fornyet konflikt og ustabilitet fortsat er høj. Det gælder ikke mindst spørgsmål om Irans atomprogram, som ifølge flere kilder også indgår i de igangværende forhandlinger.

Fortsat usikkerhed trods udmeldingen

Ingen af kilderne bekræfter på nuværende tidspunkt, at en egentlig aftale er underskrevet, og Trumps udmelding om “perimetrene for en aftale” efterlader flere åbne spørgsmål om, hvor bindende og holdbar en eventuel løsning reelt vil være. For markederne betyder det, at situationen fortsat bør følges tæt, da en kollaps i forhandlingerne hurtigt kan sende olieprisen op igen og øge den generelle markedsuro.

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Kilder: Seeking Alpha, Financial Times, Financialpost, CNBC