Trump-alliancerede Super-PAC MAGA Inc opbygger krigskasse på over 400 mio. dollar

Pro-Trump-organisationen MAGA Inc har samlet over 400 mio. dollar før midtvejsvalget i 2026 – historisk stort for et ikke-præsidentvalgår.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den pro-Trump-organisation MAGA Inc har opbygget en krigskasse på mere end 400 millioner dollar forud for midtvejsvalget i USA i 2026. Det viser tal, der ifølge Financial Times gør Super-PAC’en til den største politiske pengemaskine i et amerikansk valgår uden en samtidig præsidentvalgkamp.

Læs også: Trump indfører 50 pct. told på canadiske varer – optrapper handelskrig igen

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Historisk stort beløb uden for præsidentvalg

MAGA Inc er den ledende Super-PAC med tætte bånd til Donald Trump, og organisationens formål er at støtte republikanske kandidater og fremme præsidentens politiske dagsorden gennem storstilede reklamekampagner og donationer til udvalgte valgkredse. Ifølge Financial Times er beløbet på over 400 millioner dollar usædvanligt stort, når man tager i betragtning, at pengene er samlet uden for et præsidentvalgår, hvor donorernes appetit typisk er mindre.

Investing.com bekræfter i sin dækning af sagen, at pengesummen overstiger 400 millioner dollar, og at organisationen dermed står stærkt placeret forud for midtvejsvalget til Kongressen i november 2026, hvor alle 435 pladser i Repræsentanternes Hus og en tredjedel af Senatets pladser er på spil.

Betydning for magtbalancen i Kongressen

Midtvejsvalg er traditionelt en udfordring for det parti, der besidder Det Hvide Hus, fordi vælgerne ofte bruger valget til at signalere utilfredshed med den siddende administration. Med en krigskasse i denne størrelsesorden signalerer Trumps allierede, at man er parat til at forsvare republikanernes flertal i begge kamre med en aggressiv og velfinansieret kampagne.

En sådan pengemængde giver MAGA Inc mulighed for at finansiere reklamer i nøglestater, støtte specifikke kandidater i tætte valgkredse og potentielt påvirke, hvilken retning Det Republikanske Parti bevæger sig i de kommende år. Ifølge Financial Times understreger summen, hvor central Super-PAC’en er blevet som redskab til at konsolidere Trumps indflydelse langt ud over hans egen valgperiode.

Hvorfor det har interesse for investorer

For danske og øvrige internationale investorer er udfaldet af det amerikanske midtvejsvalg relevant, fordi det kan afgøre, om Trump-administrationen fortsat kan gennemføre sin økonomiske og handelspolitiske dagsorden uden modstand fra Kongressen. Et stærkt republikansk flertal efter 2026 vil kunne betyde fortsat fremdrift for skattelettelser, deregulering og den toldpolitik, som allerede har skabt betydelig volatilitet på de globale markeder i løbet af 2025 og 2026.

Omvendt vil et tab af republikansk kontrol over Repræsentanternes Hus eller Senatet kunne bremse dele af Trumps politiske program og potentielt øge den politiske usikkerhed, som historisk har påvirket både dollarkursen og amerikanske aktieindeks. Den enorme finansielle opbakning til MAGA Inc peger på, at kampen om Kongressen i 2026 bliver blandt de dyreste og mest indflydelsesrige i amerikansk historie – med afsmittende effekt på globale markeder, herunder de danske C25-selskaber, der har eksponering mod det amerikanske marked.

Kilder: Investing.com, Financial Times