Trump angriber Exxon og Chevron: Kræver lavere benzinpriser efter Iran-krig

Trump kritiserer oliegiganterne Exxon og Chevron for at tjene "for mange penge" på Iran-konflikten og kræver lavere priser ved pumpen for amerikanske forbrugere.

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USA’s præsident Donald Trump har rettet skarp kritik mod olieselskaberne Exxon Mobil og Chevron og beskylder dem for at score kæmpe profitter i kølvandet på konflikten med Iran. Trump kræver nu, at selskaberne sænker benzinpriserne for amerikanske forbrugere.

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Ifølge Investing.com har Trump offentligt udtalt, at de to energigiganter tjener “alt for mange penge” og bør give forbrugerne en del af overskuddet tilbage i form af lavere priser ved pumpen. Kritikken kommer i forlængelse af den seneste tids uro i Mellemøsten, hvor konflikten med Iran har skabt bevægelser på de globale energimarkeder.

Kobler profit til krigen i Iran

Det amerikanske mediesite BeInCrypto beskriver, hvordan Trump direkte kobler oliegiganternes indtjening til den konflikt, som USA selv har været involveret i. Ifølge omtalen anklager præsidenten selskaberne for at profitere på en krig, han selv har sat gang i, hvilket giver kritikken en ekstra politisk dimension.

Konflikten mellem Israel og Iran har i perioder sendt oliepriserne op, hvilket har gavnet olieselskabernes indtjening på raffinering og salg. Denne dynamik – hvor geopolitisk uro øger selskabernes marginer, samtidig med at forbrugerne betaler mere ved pumpen – er ofte et politisk følsomt emne i USA, især i perioder med høj inflation.

Politisk pres på energisektoren

Trumps udmelding føjer sig til en længere historik af amerikanske politikere, der har kritiseret oliesektoren for såkaldte “windfall profits” – uventet store overskud drevet af eksterne begivenheder frem for effektivitet eller innovation. Både demokratiske og republikanske administrationer har tidligere presset energiselskaber til at holde forbrugerpriserne nede i perioder med geopolitisk uro.

For Exxon Mobil og Chevron er situationen dog kompleks. Selskaberne opererer i et globalt marked, hvor priserne på råolie i vid udstrækning fastsættes af udbud og efterspørgsel samt geopolitiske faktorer, som de enkelte selskaber har begrænset kontrol over. Alligevel er det politisk attraktivt for en siddende præsident at pege på store, profitable virksomheder som syndebukke, når forbrugerne mærker højere priser i hverdagen.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske energiaktier – enten direkte eller via globale indeksfonde – er sagen relevant at følge. Politisk pres fra Det Hvide Hus kan potentielt påvirke sentimentet omkring energisektoren, selvom det historisk set sjældent har haft direkte lovgivningsmæssige konsekvenser for selskabernes prissætning eller udbytter.

Både Exxon Mobil og Chevron er blandt de mest handlede aktier globalt og indgår i mange internationale porteføljer, herunder danske pensionsselskabers investeringer. Udviklingen i olieprisen og den politiske retorik omkring energisektoren kan derfor have en indirekte betydning for danske investorers afkast, særligt hvis situationen eskalerer yderligere eller fører til konkrete politiske tiltag mod sektoren.

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Kilder: Investing.com, Beincrypto