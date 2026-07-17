Trump anklager Kina for valgindblanding i 2020 – modsiger egne efterretningstjenester

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Den amerikanske præsident Donald Trump anklagede fredag Kina for at have blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2020. Anklagen kom under en primetime-tale fra East Room i Det Hvide Hus, hvor Trump samtidig annoncerede, at hans administration frigiver efterretningsdokumenter, som han hævder afslører “chokerende sårbarheder” i USA’s valginfrastruktur.

Ifølge Investing.com går Trumps udmelding imod de konklusioner, som amerikanske efterretningstjenester tidligere har draget om valget i 2020. Der har ikke tidligere været officiel dokumentation for kinesisk indblanding af det omfang, som Trump nu beskriver.

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Endnu et forsøg på at rejse tvivl om 2020-valget

Trump har gentagne gange nægtet at anerkende sit nederlag ved præsidentvalget i 2020, og talen fredag føjer sig til en lang række udtalelser, hvor præsidenten har sået tvivl om valgets legitimitet. Det bekræftes af både The Guardian og Financial Times, som begge dækkede talen live fra Det Hvide Hus.

Ifølge Financial Times bruger Trump anklagerne om kinesisk indblanding til på forhånd at rejse tvivl om integriteten af de kommende midtvejsvalg. Avisen peger på, at strategien kan ses som et forsøg på at forberede grobund for at anfægte et eventuelt valgresultat, der ikke falder ud til republikanernes fordel.

Frigivelse af efterretningsdokumenter

Det Hvide Hus har ifølge The Guardian bebudet, at man vil offentliggøre efterretningsmateriale, som ifølge Trump viser konkrete svagheder i den amerikanske valginfrastruktur. Omfanget og indholdet af dokumenterne er endnu ikke nærmere beskrevet, og det er uklart, om de vil blive underkastet uafhængig gennemgang fra efterretningstjenesterne selv.

Talen indledtes ifølge The Guardian med en gennemgang af, hvad Trump betegner som sine politiske resultater, før han bevægede sig over i anklagerne mod Kina. Timingen af udmeldingen, kort før de amerikanske midtvejsvalg, er af flere iagttagere blevet fremhævet som politisk betydningsfuld.

Hvorfor det har betydning for investorer

For danske og øvrige europæiske investorer er sagen relevant, fordi den øger den politiske usikkerhed i USA op til midtvejsvalget – en usikkerhed, der historisk kan smitte af på både amerikanske aktier og dollarkursen. Retorik, der udfordrer valgets legitimitet, kan desuden forstærke den i forvejen anspændte relation mellem Washington og Beijing, hvilket er en faktor, markederne følger tæt i forhold til told, teknologi-eksport og forsyningskæder.

Øget politisk polarisering i USA kan også påvirke investorernes risikoappetit generelt, herunder efterspørgslen efter sikre havne som guld og amerikanske statsobligationer. Det er endnu for tidligt at vurdere de konkrete markedsreaktioner, men sagen understreger, at geopolitisk og indenrigspolitisk usikkerhed fortsat er en central risikofaktor at holde øje med frem mod midtvejsvalget.

Kilder: Investing.com, The Guardian, Financial Times