Trump erklærer Iran-våbenhvile for død – olieprisen eksploderer

Trump siger våbenhvilen med Iran er slut efter nye angreb i Hormuz-strædet. Oliepriserne stiger kraftigt, og frygten for en energikrise vender tilbage.

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USA’s præsident Donald Trump erklærede onsdag, at våbenhvilen mellem USA og Iran er brudt sammen. Udtalelsen kom under en pressekonference ved NATO-topmødet i Ankara, kort efter at amerikanske styrker havde gennemført omfattende gengældelsesangreb mod iranske mål. Det skriver CNBC.

Nyheden sendte straks olieprisen kraftigt op. Ifølge CNBC steg det globale referencepunkt Brent-råolie til levering i september med 5,7 procent til omkring 78,41 dollar pr. tønde, mens amerikansk WTI-olie steg 5,9 procent til 74,60 dollar pr. tønde. Springet understreger, hvor følsomme energimarkederne fortsat er over for udviklingen i Mellemøsten – en region der spiller en central rolle for verdens olieforsyning.

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“Jeg vil ikke have mere med dem at gøre”

På pressekonferencen i Ankara, hvor Trump stod side om side med NATO’s generalsekretær Mark Rutte, blev han spurgt direkte til status på våbenhvilen med Iran. “Jeg tror, det er slut,” svarede Trump ifølge CNBC, og han uddybede: “Jeg vil ikke have mere med dem at gøre … Så vidt jeg er bekymret, er det slut.”

Trump forklarede desuden, at den amerikanske delegation havde forsøgt at forhandle en fredsaftale på plads, men at han i stedet betragtede forhandlingerne med den iranske side som spild af tid. Udtalelserne markerer en markant optrapning i sprogbrugen fra den amerikanske præsident, som blot en måned tidligere havde bakket op om en våbenhvile mellem de to lande.

Angreb på skibe udløste ny konflikt

Baggrunden for Trumps udmelding er en ny runde af gensidige beskyldninger mellem Washington og Teheran om brud på den våbenhvile, som blev indgået sidste måned. Ifølge CNBC gennemførte det amerikanske militær en serie kraftige angreb mod Iran som svar på, at tre kommercielle skibe tirsdag blev angrebet, mens de sejlede gennem Hormuz-strædet.

Det amerikanske centralkommando, Centcom, skrev på det sociale medie X, at amerikanske styrker havde ramt over 80 mål, herunder luftforsvarssystemer, kommando- og kontrolnetværk samt Irans kapacitet til at affyre missiler mod skibe. Ifølge Centcom blev desuden mere end 60 mindre både tilhørende Irans revolutionsgarde ramt for at svække landets evne til at angribe international skibsfart.

Centcom begrundede angrebene med, at de skulle “pålægge tunge omkostninger for at målrette og angribe kommerciel skibsfart bemandet af uskyldige civile i et internationalt farvand.” Kommandoen betegnede Irans angreb på de tre skibe som “uberettiget, farligt og et klart brud på våbenhvilen.”

Samtidig trak det amerikanske finansministerium en dispensation tilbage, som ellers havde givet Iran mulighed for at sælge sin olie. Det er endnu et signal om, at Washington strammer skruen økonomisk over for Teheran oven på de militære angreb.

Iran afviser og truer med modsvar

Irans udenrigsministerium betegnede onsdag de amerikanske angreb som et “groft brud” på den hensigtserklæring (MOU), som USA og Iran indgik sidste måned for at bringe deres krig til ophør. Ifølge en Google-oversættelse af ministeriets udtalelse, som CNBC citerer, lød det: “Den Islamiske Republik Irans magtfulde væbnede styrker vil, som de gentagne gange har vist, ikke tøve med at forsvare Irans territoriale integritet, nationale suverænitet og nationale sikkerhed mod amerikansk militær aggression.”

Det er anden gang på kort tid, at USA og Iran udveksler slag efter lignende iranske angreb på kommercielle skibe i strædet. Hormuz-strædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie og andre råvarer, og en effektiv lukning af farvandet under den tidligere konflikt sendte allerede dengang oliepriserne kraftigt i vejret og skabte frygt for et globalt energichok, der kunne presse inflationen op verden over.

Betydning for danske investorer

Optrapningen i Mellemøsten rammer direkte de globale energimarkeder og dermed også danske investorer med eksponering mod olie- og shippingaktier samt bredere indeks som C25, hvor rederiselskaber og energitunge virksomheder ofte reagerer hurtigt på udsving i oliepriserne. Stiger olieprisen yderligere som følge af en langvarig konflikt om Hormuz-strædet, kan det også presse den generelle inflation op og dermed påvirke rentebeslutninger i både Europa og USA – en risiko investorer bør holde øje med i de kommende uger.

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