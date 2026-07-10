Trump får sin egen lufthavn: Palm Beach omdøbt for 5,5 mio. dollar

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Den amerikanske lufthavn i West Palm Beach, Florida, har fra torsdag officielt skiftet navn til President Donald J. Trump International Airport. Det oplyser den amerikanske luftfartsmyndighed FAA, som beskriver det som første gang en amerikansk lufthavn opkaldes efter en siddende præsident, skriver CNBC.

Lufthavnen, der tidligere hed Palm Beach International Airport, ligger tæt på præsidentens klub Mar-a-Lago, og Trump benytter ifølge CNBC lufthavnen forholdsvis ofte. Navneskiftet er ikke bare kosmetisk – det medfører også en ny lufthavnskode, som flere store amerikanske flyselskaber allerede er begyndt at implementere i deres bookingsystemer.

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Fra PBI til DJT – ny kode koster 5,5 mio. dollar

Som led i omlægningen ændres lufthavnens FAA-lokationskode fra PBI til DJT. Den internationale luftfartsorganisation IATA’s tilsvarende kodeskift ventes at træde i kraft 18. august, fremgår det af CNBC’s dækning.

Flere af de største amerikanske luftfartsselskaber, herunder United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines og Southwest Airlines, flyver ind og ud af lufthavnen. Ifølge CNBC begyndte United og Delta allerede torsdag at indsætte den nye DJT-kode på deres bookingsider, mens rejsende fortsat kan finde lufthavnen ved at søge på den gamle PBI-kode i overgangsperioden.

Selve navneskiftet anslås at koste 5,5 mio. dollar, oplyser lufthavnen ifølge CNBC. Floridas delstat har bevilget 2,75 mio. dollar til projektet, mens resten af udgifterne finansieres via det lokale luftfartsdepartements driftsbudget og investeringsprogram. Lufthavnen skriver i en offentliggjort FAQ, at opdateringer af skiltning, branding og andet publikumsvendt materiale vil ske gradvist over tid.

Politisk proces bag beslutningen

Baggrunden for navneskiftet er en lov, som Floridas guvernør Ron DeSantis underskrev tidligere i år, hvorefter FAA efterfølgende godkendte ændringen, fremgår det af CNBC’s artikel. Lufthavnen erkender i sin FAQ, at det tvungne navneskifte kan blive modtaget forskelligt af de rejsende, men understreger, at fokus fortsat er på en sikker og pålidelig lufthavnsoplevelse.

Præsidentens søn, Eric Trump, kommenterede navneskiftet på det sociale medie X og skrev ifølge CNBC, at han som søn – og som en, der næsten dagligt flyver ud fra lufthavnen – for altid vil være stolt af at se initialerne “DJT” på sit boardingkort. Han oplyste desuden, at det Trump Organization-ejede privatfly, kendt som Trump Force One, ville blive det første fly til at lande i den nyomdøbte lufthavn.

Hvad betyder det for investorer?

For investorer i store amerikanske luftfartsselskaber som Delta, United, American og Southwest er sagen først og fremmest en administrativ og teknisk øvelse uden større driftsmæssig betydning. Ændringen af en enkelt lufthavnskode i bookingsystemerne er en rutinemæssig proces, som selskaberne håndterer løbende, og den ventes ikke at påvirke passagertal, kapacitet eller indtjening i den amerikanske luftfartssektor.

Alligevel illustrerer sagen, hvordan politiske beslutninger på delstats- og forbundsniveau kan udmønte sig i konkrete, om end begrænsede, offentlige udgifter – i dette tilfælde en flerårig omkostning på 5,5 mio. dollar delt mellem staten Florida og den lokale lufthavnsadministration. For danske investorer med eksponering mod amerikansk infrastruktur, transportsektoren eller flyselskaber via internationale porteføljer er nyheden primært interessant som en kuriositet, der understreger den tætte kobling mellem politik og offentlige investeringsbeslutninger i USA under den nuværende administration.

Sagen kan også ses som et eksempel på, hvordan symbolpolitik kan få praktiske konsekvenser for infrastruktur og driftsbudgetter – noget der potentielt kan gentage sig andre steder i USA, hvis lignende initiativer vinder frem. Investorer med fokus på amerikansk lufthavnsinfrastruktur eller offentlige anlægsprojekter bør derfor holde øje med, om flere delstater følger Floridas eksempel.