Trump griber til sjælden lov-paragraf og indfører 50 pct. told på Canada

USA hæver tolden på en bred vifte af canadiske varer til 50 pct. under en sjældent brugt handelslov. Carney lover flere forhandlinger.

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Den amerikanske regering har indført told på 50 procent på en bred vifte af varer fra Canada. Det sker med henvisning til, at Ottawa ifølge Washington driver “uretfærdig” og diskriminerende handelspraksis mod amerikanske virksomheder, skriver Financial Times.

Ifølge flere internationale medier, herunder BBC og MarketWatch, retter tolden sig især mod den canadiske bil-, mejeri- og alkoholindustri, som den amerikanske administration mener systematisk favoriserer canadiske producenter på bekostning af amerikanske eksportører.

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En sjældent brugt paragraf tages i brug

Det bemærkelsesværdige ved den nye told er det juridiske grundlag. Ifølge Fortune har den amerikanske præsident underskrevet tre proklamationer, der indfører tolden med henvisning til paragraf 338 i handelsloven fra 1930 – et redskab, der historisk kun er brugt yderst sjældent, og som mediet kalder handelspolitikkens “atombombe”.

Paragraffen giver den amerikanske regering vide beføjelser til at indføre told mod lande, som anses for at diskriminere amerikansk handel, uden at skulle gå gennem de mere langstrakte processer, der normalt kendetegner amerikansk handelspolitik. Netop derfor tolkes brugen af netop dette redskab som et signal om, at Washington ønsker at optrappe presset på Ottawa hurtigt og markant.

Carney lover fortsatte forhandlinger

Den canadiske premierminister Mark Carney har reageret på den nye told ved at love, at Canada vil “intensivere” handelsforhandlingerne med USA, fremgår det af BBC’s dækning af sagen. Meldingen tyder på, at Ottawa foretrækker at søge en forhandlet løsning frem for øjeblikkelig gengældelse, men lægger samtidig op til, at konflikten langt fra er afsluttet.

De to lande har gennem det seneste år været fanget i en optrapningsspiral, hvor gensidige toldforhøjelser flere gange er blevet efterfulgt af nye forhandlingsudspil, uden at der er fundet en varig løsning. Den seneste eskalering understreger, at handelsforholdet mellem de to nordamerikanske nabolande fortsat er anspændt, selv efter flere runder af diplomati.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er sagen relevant af flere grunde. En fornyet handelskrig mellem USA og Canada kan skabe usikkerhed på tværs af globale forsyningskæder, særligt inden for bil-, landbrugs- og drikkevareindustrien, hvor mange internationale selskaber – herunder europæiske – har eksponering via canadiske eller amerikanske underleverandører.

Historisk har eskalerende handelskonflikter mellem USA og dets nærmeste handelspartnere også haft en tendens til at påvirke dollarkursen og investorernes risikoappetit generelt, hvilket kan smitte af på både aktie- og valutamarkeder i Europa. Investorer med eksponering mod nordamerikanske cykliske aktier eller råvarer bør derfor holde øje med, om konflikten trapper yderligere op, eller om Carneys forhandlingsudspil fører til en de-eskalering i de kommende uger.

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Kilder: Financial Times, BBC, MarketWatch, Fortune