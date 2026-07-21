Trump hæver told på canadiske varer til 50 pct. – Carney lover flere forhandlinger

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Trump-administrationen har indført en ny told på 50 procent på udvalgte canadiske varer, hvilket markerer en markant optrapning i den handelskonflikt, der har hærget forholdet mellem de to nordamerikanske nabolande. En amerikansk embedsmand har begrundet den nye told med, at Canada fortsat udøver “diskriminerende” handelspraksis mod USA, skriver Sky News.

Ifølge MarketWatch retter tolden sig specifikt mod canadiske sektorer, som Washington mener favoriserer indenlandske producenter på bekostning af amerikanske eksportører inden for bilindustrien, mejeriprodukter og alkohol. Business Insider oplyser, at tolden er indført med henvisning til Section 388, som giver den amerikanske regering hjemmel til at reagere mod handelspartnere, der anses for at diskriminere amerikansk handel.

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Carney lover at intensivere forhandlingerne

Canadas premierminister Mark Carney har reageret på den nye told ved at love at “intensivere” handelssamtalerne med USA, fremgår det af BBC’s dækning af sagen. Udmeldingen kommer, mens de to lande allerede har været låst i en langvarig konflikt om gensidige toldbarrierer siden Trumps genindtræden i Det Hvide Hus.

Den nye told føjer sig til en række tidligere amerikanske toldforanstaltninger mod Canada og risikerer at forlænge en usikkerhedsperiode for virksomheder, der handler over grænsen mellem de to lande, som ellers har haft en af verdens største bilaterale handelsrelationer.

Baggrund: Gentagne toldrunder mellem USA og Canada

Konflikten mellem Washington og Ottawa har udspillet sig over flere runder i løbet af det seneste år, hvor USA har rettet toldforanstaltninger mod flere canadiske eksportsektorer. Den nyeste eskalering understreger, at Trump-administrationen fortsat betragter handelstold som et centralt politisk redskab i forholdet til nære allierede, ikke kun rivaler som Kina.

For danske investorer er sagen relevant, fordi en forlænget handelskonflikt mellem to af verdens største økonomier kan smitte af på globale forsyningskæder og skabe yderligere volatilitet i valutamarkederne, herunder den canadiske dollar og amerikanske dollar, som i forvejen har været under pres fra en række geopolitiske spændinger.

Læs også: Trump indfører 50 pct. told på canadiske varer – optrapper handelskrig igen

Kilder: BBC, News, MarketWatch, Business Insider