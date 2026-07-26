“Trump-handlen” dykker: Investorernes favoritstrategi vender til tab

Aktier der skulle vinde på Trumps politik er faldet markant siden maj. Ned Davis' Trump Trade-indeks er ned 16 pct. efter stærk start på året.

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Den såkaldte “Trump-handel” — investeringsstrategien der skulle profitere på Donald Trumps genvalg og hans aggressive økonomiske politik — er blevet en decideret tabersag for investorer. Det viser data fra analysehuset Ned Davis Research, ifølge Financial Post og Fortune.

Ned Davis Researchs såkaldte Trump Trade Index er faldet omkring 16 procent siden maj. Det står i skarp kontrast til starten af året, hvor indekset klart overgik det brede S&P 500-indeks og gav investorer, der satsede på Trump-relaterede aktier, betydelige gevinster.

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Fra vinderstrategi til belastning

Da Trump blev valgt til sin anden præsidentperiode, skyndte både amatør- og professionelle investorer sig at identificere, hvilke aktier der ville drage fordel af hans økonomiske politik. Forventningen var, at deregulering, skattelettelser og en mere isolationistisk handelspolitik ville løfte bestemte sektorer og selskaber markant.

I begyndelsen af året så strategien ud til at holde stik. Aktier med tætte forbindelser til Trump-administrationens politiske dagsorden klarede sig langt bedre end det brede marked. Men siden maj er billedet vendt fuldstændig, og de samme aktier, der drev afkastet op, er nu med til at trække det ned.

Hvad betyder det for danske investorer?

Udviklingen understreger en klassisk investeringsrisiko: Politisk motiverede aktiestrategier kan være sårbare over for skiftende narrativer og markedsforventninger. For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske aktier — enten direkte eller gennem globale indeksfonde og ETF’er — er faldet i Trump Trade Index et signal om, at politisk drevet momentum kan vende hurtigt.

Mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger har amerikanske aktier som en betydelig del af porteføljen. Når specifikke temaaktier baseret på politiske forventninger taber terræn, kan det have en mærkbar effekt på afkastet for investorer, der har vægtet disse aktier tungt i troen på en vedvarende Trump-effekt.

Usikkerhed om årsagerne

Det fremgår ikke præcist af de tilgængelige oplysninger, hvilke specifikke faktorer der har udløst vendingen i Trump Trade Index siden maj. Analytikere peger dog generelt på, at politisk drevne aktiestrategier ofte er mere volatile end brede markedsindeks, fordi de er afhængige af konkrete politiske udspil og deres implementering — noget der historisk har vist sig svært at forudsige med sikkerhed.

For investorer der overvejer temabaserede strategier knyttet til politiske udviklinger, understreger episoden vigtigheden af at holde øje med, hvordan forventninger til politik rent faktisk omsættes til konkrete resultater — og hvor hurtigt markedet kan omvurdere sådanne satsninger.

Kilder: Financialpost, Fortune