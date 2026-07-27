Trump henter ny toldhjemmel frem: “Tvangsarbejde” skal retfærdiggøre straftold

Efter at USA's højesteret underkendte Trumps nødretstold, bruger Det Hvide Hus nu en lov om tvangsarbejde som juridisk grundlag for ny toldbølge mod dusinvis af lande.

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Den amerikanske regering har fundet en ny juridisk vej til at pålægge told, efter at USA’s højesteret tidligere i år underkendte Donald Trumps brug af nødretsloven IEEPA til at indføre bredt formulerede “emergency tariffs”. Det Hvide Hus har i stedet taget fat i en anden handelslov, der knytter sig til påstande om tvangsarbejde og andre menneskerettighedskrænkelser, skriver Deutsche Welle.

Skiftet betyder, at den nye toldbølge officielt begrundes med anklager om tvangsarbejde i de berørte lande – en begrundelse, som ifølge flere handelsobservatører efterlader både regeringer og virksomheder rundt om i verden i tvivl om, hvad der reelt driver beslutningerne.

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Ny toldrunde ramte Canada og dusinvis af andre lande

Ifølge en analyse i The Guardian underskrev Trump i denne uge en ordre om 50 procent told på en lang række canadiske varer. Fire dage senere fulgte endnu en toldpakke med satser på 10 eller 12,5 procent rettet mod varer fra mere end et hundrede lande på tværs af verden.

Timingen falder sammen med et politisk pressede øjeblik for præsidenten: Midtvejsvalget nærmer sig, Trumps opbakningstal er lave, benzinpriserne stiger og presser inflationen op, mens konflikten med Iran ifølge samme kilde udvikler sig ugunstigt for Washington. I den kontekst peger kommentatoren bag Guardian-analysen på, at told fortsat fremstår som Trumps foretrukne politiske og økonomiske redskab, uanset den bredere baggrund.

Fra nødret til menneskerettigheder som toldbegrundelse

Baggrunden for lovskiftet er, at USA’s højesteret har slået fast, at Trumps tidligere brug af IEEPA – en lov beregnet til nationale nødsituationer – ikke lovligt kunne bruges til at indføre de brede “emergency tariffs”, som administrationen havde rullet ud tidligere. Det tvang Det Hvide Hus til at finde et nyt juridisk grundlag, hvis den ønskede toldpolitik skulle fortsætte.

Valget faldt på en handelslov, der giver mulighed for at pålægge told med henvisning til påstået tvangsarbejde og andre former for menneskerettighedskrænkelser i eksportlandene. Ifølge Deutsche Welle skaber denne konstruktion forvirring internationalt, fordi det ikke er tydeligt, hvilke konkrete beviser eller undersøgelser der ligger bag de enkelte landes toldsatser.

Flere lande, der er blevet ramt af de nye satser, har reageret med vrede over det, de opfatter som ensidig amerikansk pression, fremgår det af Guardian-analysen. Kritikken går især på, at begrundelsen om tvangsarbejde fremstår som et juridisk påskud snarere end en reel handelspolitisk vurdering.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske og europæiske investorer er sagen endnu et eksempel på, hvor uforudsigelig amerikansk handelspolitik er blevet under Trump. Skiftende juridiske grundlag for told øger usikkerheden om, hvilke sektorer og forsyningskæder der kan blive ramt næste gang – og gør det sværere for selskaber med eksponering mod det amerikanske marked at planlægge langsigtet.

Samtidig illustrerer sagen, at amerikanske domstole fortsat spiller en aktiv rolle i at sætte grænser for præsidentens handelspolitiske beføjelser. Det kan på sigt betyde flere juridiske tovtrækkerier om told, hvilket historisk har skabt kortvarig volatilitet på både aktie- og valutamarkederne, når nye toldrunder annonceres eller udfordres i retten.

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Kilder: The Guardian, Dw