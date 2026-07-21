Trump indfører 50 pct. told på Canada under sjælden handelsparagraf

USA hæver tolden på en lang række canadiske varer til 50 pct. med henvisning til Section 388. Canadas premierminister Carney lover at intensivere forhandlingerne.

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USA har indført en told på 50 procent på en bred vifte af canadiske varer, hvilket markerer en markant optrapning af handelskonflikten mellem de to nordamerikanske naboer. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge flere internationale medier, herunder Financial Times og BBC.

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Sjælden lovparagraf i spil

Ifølge Business Insider trækker Trump-administrationen på den sjældent anvendte Section 388, som giver præsidenten mulighed for at indføre told mod lande, der vurderes at diskriminere amerikansk handel. En embedsmand i Det Hvide Hus begrunder tiltaget med, hvad man kalder Canadas “fortsatte diskrimination” af amerikanske varer, skriver Sky News.

De nye toldsatser omfatter ifølge flere kilder en bred vifte af canadiske eksportvarer. Financial Times beskriver beslutningen som et skridt, der potentielt kan genantænde den handelskrig, der tidligere har præget forholdet mellem USA og Canada.

30 dages frist og krav om markedsadgang

Ifølge The Guardian træder de nye toldsatser i kraft om 30 dage, medmindre Canada fjerner barrierer for amerikanske biler, alkohol og mejeriprodukter. Samme kilde nævner desuden, at Det Hvide Hus undersøger yderligere told rettet mod Canada med henvisning til påvirkninger fra skovbrandsrøg i USA – et forhold der endnu ikke er endeligt afklaret.

Kravet om ændret adgang til det canadiske marked for netop bil-, alkohol- og mejerisektoren peger på, at Washington fortsat ser landbrugs- og forbrugsvarer som centrale stridspunkter i forhandlingerne med Ottawa.

Carney lover at intensivere forhandlingerne

Canadas premierminister Mark Carney har ifølge BBC reageret på de nye toldsatser ved at love at “intensivere” handelsforhandlingerne med USA. Det er endnu uklart, hvilke konkrete modforslag eller modtiltag Canada vil præsentere for at imødegå den amerikanske told.

Optrapningen kommer, mens de to lande allerede har været igennem flere runder af gensidige toldstigninger i den bredere handelskonflikt, der har udspillet sig gennem det seneste år.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er sagen relevant, fordi en fornyet handelskrig mellem USA og Canada kan skabe usikkerhed på de globale markeder og påvirke valutakurser, herunder den canadiske dollar og den amerikanske dollar over for euroen. Eskalerende toldkonflikter har historisk haft en tendens til at ramme både aktie- og råvaremarkeder, særligt sektorer med tætte forsyningskæder på tværs af den nordamerikanske grænse, såsom bilindustri og landbrugsvarer.

Investorer med eksponering mod nordamerikanske industri- og forbrugsaktier bør derfor holde øje med, om de varslede 30 dage fører til en forhandlingsløsning, eller om konflikten trappes yderligere op.

Kilder: MarketWatch, BBC, Financial Times, Business Insider, News