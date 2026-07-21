Trump indfører 50 pct. told på canadiske varer – optrapper handelskrig igen

Trump varsler 50 pct. told på de fleste canadiske varer fra 30 dage, medmindre Canada fjerner handelsbarrierer. Ny front i handelskrigen kan ramme markederne.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den amerikanske præsident Donald Trump har varslet en ny 50 procents told på hovedparten af canadiske varer, der skal træde i kraft om 30 dage, medmindre Canada fjerner en række handelsbarrierer. Det bekræfter både Det Hvide Hus og flere amerikanske medier, herunder CNBC og Business Insider, der begge dækker udmeldingen fra mandag.

Ifølge Business Insider er tolden hjemlet under den såkaldte Section 388 og begrundes med, at Canada efter Trump-administrationens opfattelse diskriminerer mod amerikansk handel. Kravet fra Washington lyder, at Canada skal fjerne barrierer mod amerikanske biler, alkohol og mejeriprodukter, hvis landet vil undgå den nye told.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Endnu en runde i en langvarig handelskonflikt

CNBC beskriver udmeldingen som Trumps genoptagelse af sit velkendte toldkort over for et af USA’s nærmeste handelspartnere. Det sker efter flere måneders spændt forhold mellem de to lande om adgang til hinandens markeder for biler, landbrugsvarer og alkohol.

Ifølge en embedsmand fra Det Hvide Hus overvejer administrationen desuden yderligere told på Canada med henvisning til konsekvenserne af skovbrandsrøg, der har påvirket luftkvaliteten i dele af USA. Det er endnu uklart, hvordan et sådant tiltag konkret vil blive udformet, eller hvornår det eventuelt kan blive indført.

Hvad betyder det for markederne?

En eskalering af handelskrigen mellem USA og Canada kan få betydning langt ud over de to landes grænser. Canada er en af USA’s største handelspartnere, og en told på 50 procent vil ramme brede dele af canadisk eksport – fra biler til fødevarer – hårdt, hvis den træder i kraft som varslet.

For danske investorer er sagen relevant, fordi yderligere handelsspændinger typisk øger usikkerheden på de globale markeder og kan påvirke både valutakurser og selskaber med eksponering mod nordamerikansk handel. En svækket canadisk dollar og pres på canadiske aktier med stor eksport til USA kan blive en direkte konsekvens, ligesom sagen kan smitte af på den generelle risikoappetit blandt investorer, der i forvejen navigerer i et marked præget af geopolitisk uro.

Det er endnu uvist, hvordan Canada vil reagere på den amerikanske udmelding, men tidligere konflikter mellem de to lande har ofte udløst gengældelsestold fra canadisk side. Investorer med eksponering mod nordamerikanske aktier og valutaer bør derfor holde tæt øje med udviklingen i de kommende uger, hvor 30-dages-fristen løber.

Kilder: The Guardian, CNBC, Business Insider