Trump indfører nye toldsatser mod 60 lande – også Storbritannien rammes

USA har indført mindst 10 pct. told på import fra 60 lande med henvisning til tvangsarbejde. Tolden erstatter en midlertidig ordning efter et højesteretsnederlag.

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Den amerikanske Trump-administration har indført nye toldsatser på mindst 10 procent på import fra i alt 60 lande, herunder Storbritannien. Det oplyser flere internationale medier, som beskriver tolden som en reaktion på, at de pågældende lande angiveligt ikke har gjort nok for at forhindre tvangsarbejde i deres forsyningskæder.

Ifølge Sky News er den nye toldpakke rettet mod lande, som Washington mener har svigtet i kampen mod tvangsarbejde, mens CNBC beskriver tiltaget som en optrapning af Trumps handelspolitik efter en periode med betydelige juridiske tilbageslag for administrationens tidligere toldstrategi.

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Erstatter midlertidig ordning efter højesteretsnederlag

De nye toldsatser træder i stedet for en midlertidig global toldordning, som Trump-administrationen indførte, efter at USA’s højesteret i februar underkendte en tidligere runde af toldtiltag, skriver BBC. Den juridiske afgørelse tvang Det Hvide Hus til at finde et alternativt retsligt grundlag for at opretholde sin toldpolitik, og de nye satser bygger nu på beskyldninger om tvangsarbejde snarere end de oprindelige begrundelser.

Det markerer dermed endnu en manøvre i et handelspolitisk forløb, der har budt på flere retlige og politiske vendinger i løbet af 2025 og starten af 2026. Ifølge CNBC har administrationen bevidst genoptaget en aggressiv linje over for handelspartnere, efter at de tidligere toldtiltag blev underkendt i retssystemet.

Usikkerhed for virksomheder på begge sider af Atlanten

Toldsatserne trådte i kraft i sidste uge, og ifølge Forbes skaber det allerede usikkerhed blandt især mindre amerikanske virksomheder, som er afhængige af import fra de berørte lande. Nogle virksomhedsejere beskriver situationen som bekymrende, mens andre siger, at de fortsætter som normalt, indtil de konkrete konsekvenser viser sig i praksis.

At Storbritannien er blandt de 60 lande, der rammes, er bemærkelsesværdigt, fordi London ellers har forsøgt at holde en tættere handelsdialog med Washington end store dele af EU. Det tyder på, at de nye toldsatser i højere grad er baseret på specifikke vurderinger af arbejdsforhold i forsyningskæder end på generelle geopolitiske alliancer.

Hvad det betyder for danske investorer

For danske investorer er sagen endnu et eksempel på, hvor uforudsigelig amerikansk handelspolitik har vist sig at være under Trump-administrationen. Selskaber med eksponering mod global forsyningskæde og eksport til USA – herunder danske industri- og transportselskaber – kan blive ramt indirekte, hvis toldtiltagene udløser modforanstaltninger eller yderligere usikkerhed i verdenshandlen.

Historikken med gentagne juridiske nederlag og efterfølgende nye toldrunder viser samtidig, at situationen fortsat kan ændre sig hurtigt. Investorer bør derfor holde øje med, om flere lande eller regioner føjes til listen, og om EU eller andre handelspartnere svarer igen med egne tiltag, hvilket kan påvirke både aktiemarkeder og valutakurser på kort sigt.

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Kilder: News, CNBC, BBC, Forbes