Trump indfører nye toldsatser på op til 12,5 pct. mod dusinvis af lande

Trump-administrationen erstatter midlertidig 10 pct.-told med nye satser op til 12,5 pct. begrundet i tvangsarbejde – handelspartnere afviser argumentet.

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Trump-administrationen har rullet en ny bølge af toldsatser ud mod dusinvis af lande. De nye satser går op til 12,5 pct. og træder i kraft kort efter midnat amerikansk østkysttid fredag, hvor de erstatter en midlertidig told på 10 pct., skriver MarketWatch og Business Insider.

De nye toldsatser er ifølge en embedsmand i administrationen begrundet i beskyldninger om tvangsarbejde i de pågældende lande. “Dagens tiltag er den mest omfattende internationale arbejdsrettighedsaktion, USA nogensinde har foretaget,” udtaler embedsmanden ifølge Business Insider.

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Handelspartnere afviser begrundelsen

Flere af USA’s handelspartnere har allerede afvist argumentationen om tvangsarbejde som grundlag for de nye toldsatser, fremgår det af CNBC’s dækning. Alligevel signalerer de fleste af de berørte lande, at de fortsat ønsker at forhandle med Washington fremfor at eskalere konflikten yderligere.

Ifølge The Guardian omfatter den nye toldbølge mere end 80 lande. Beslutningen møder også politisk modstand hjemme i USA, hvor demokratiske lovgivere kalder tiltaget en “omgåelse af Højesteret og Kongressen”, da toldpolitikken igen udformes uden om den normale lovgivningsproces.

Samme dag stemte Repræsentanternes Hus 214-208 for en resolution, der skal begrænse Trump-administrationens militære handlinger i Iran forud for kammerets sommerpause. Fire republikanere stemte sammen med samtlige demokrater for resolutionen, viser Guardians opgørelse – et tegn på, at Trumps udenrigs- og handelspolitik i stigende grad møder intern modstand i Kongressen.

Markederne reagerer med det samme

Nyheden om de nye toldsatser sendte umiddelbart bølger gennem de finansielle markeder. Bitcoin fortsatte sit fald, efter meldingen om de nye globale toldsatser blev kendt, skriver CoinGape, som peger på, at kryptomarkedet reagerer negativt på øget handelsusikkerhed.

For danske investorer er sagen relevant af flere grunde. Nye amerikanske toldsatser kan påvirke både aktiemarkeder og valutakurser, herunder dollarens styrke over for euroen og dermed den danske krone. Selskaber med stor eksport til det amerikanske marked – eller med produktion i de lande, der nu rammes af den skærpede told – kan mærke direkte konsekvenser på indtjeningen.

Historisk har toldudmeldinger fra Trump-administrationen skabt kortvarig volatilitet på både aktie- og råvaremarkederne, og investorer bør derfor holde øje med, hvordan de berørte lande vælger at reagere i de kommende dage – om det bliver med modforanstaltninger eller fortsatte forhandlinger.

Uklarhed om de præcise konsekvenser

Det er endnu ikke fuldt afklaret, hvilke konkrete lande og varegrupper der rammes hårdest af de nye satser, eller hvor længe de forventes at gælde. Business Insider og CNBC peger begge på, at forhandlinger mellem USA og de berørte lande fortsætter, samtidig med at tolden allerede er trådt i kraft.

Sagen føjer sig til en længere række af toldudspil fra Trump-administrationen i 2025 og 2026, som løbende har skabt usikkerhed om de globale handelsrelationer og presset både aktiemarkeder og råvarepriser i perioder med skærpet retorik.

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Kilder: MarketWatch, The Guardian, Business Insider, Coingape, CNBC