Trump indfører nye toldsatser på over 80 lande fra fredag

Trump-administrationen har varslet nye toldsatser på 10-12,5 pct. for dusinvis af lande fra fredag – begrundet i påstande om tvangsarbejde efter et nederlag i Højesteret.

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Sent torsdag aften udsendte Trump-administrationen en ny bølge af toldsatser på mere end 80 lande, kort før en midlertidig global importtold skulle udløbe. De nye satser, der ligger mellem 10 og 12,5 procent, trådte i kraft natten til fredag amerikansk tid, skriver The Guardian.

Ifølge Financial Times rammer de nye afgifter direkte omkring 60 lande, mens den samlede toldstruktur berører et endnu bredere antal handelspartnere. Tiltaget erstatter den midlertidige tiprocentstold, der ellers har været gældende for alle lande siden tidligere på året.

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Et forsøg på at omgå Kongressen

De nye toldsatser er præsident Donald Trumps seneste forsøg på at fastholde globale importafgifter uden om Kongressens godkendelse. Det sker, selvom den amerikanske højesteret i februar afgjorde, at præsidenten havde brugt sin udøvende magt ulovligt til at gennemføre den brede handelspolitik, fremgår det af The Guardians dækning.

Trump har gentagne gange argumenteret for, at USA i årevis har betalt uforholdsmæssigt meget i told sammenlignet med sine handelspartnere, og at de nye afgifter skal rette op på den ubalance.

Denne gang bygger administrationen sin hjemmel på en undersøgelse af påstået tvangsarbejde i de berørte lande frem for de brede handelsbalance-argumenter, som Højesteret underkendte. Financial Times beskriver det som et forsøg på at genopbygge “toldmuren” ad en juridisk anden vej, efter at domstolen slog ned på de tidligere blanket-afgifter.

En embedsmand i administrationen kalder tiltaget historisk. “Today’s action is the most sweeping international labor rights action the United States has ever taken,” udtaler embedsmanden ifølge Business Insider.

Markedsreaktion og krypto rammes

Nyheden nåede også kryptomarkedet, hvor bitcoin ifølge CoinGape fortsatte sit fald, efter at toldnyheden blev offentliggjort. De nye satser på op til 12,5 procent erstatter den tidligere flade tiprocentstold og rammer ifølge CoinGape især lande, der er udpeget i forbindelse med anklager om tvangsarbejde.

For danske investorer er sagen relevant, fordi endnu en runde af amerikanske toldtiltag øger usikkerheden om global handel og forsyningskæder – et tema, der historisk har givet udslag i volatilitet på både aktie- og råvaremarkeder, herunder europæiske eksportafhængige selskaber.

Juridisk usikkerhed fortsætter

Selvom Højesteret tidligere har underkendt præsidentens brede brug af undtagelsesbeføjelser til at indføre told, forsøger administrationen nu at basere de nye afgifter på en anden juridisk begrundelse knyttet til arbejdsrettigheder. Det efterlader et åbent spørgsmål om, hvorvidt de nye toldsatser vil kunne stå distancen ved en eventuel ny retssag, hvilket kan skabe fortsat usikkerhed om handelsvilkårene for de berørte lande og deres eksportvirksomheder.

Indtil videre er det uklart, hvilke konkrete lande der er omfattet af de nye satser, og om der vil komme undtagelser eller forhandlede aftaler, sådan som det tidligere er set i Trumps handelspolitik.

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Kilder: The Guardian, Business Insider, Financial Times, Coingape