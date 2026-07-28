Trump indfører straftold på 60 lande – Storbritannien med i skudlinjen

USA pålægger mindst 10 pct. told på import fra 60 lande med henvisning til tvangsarbejde - en ny toldhjemmel, efter Højesteret stoppede Trumps nødtold.

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Trump-administrationen har indført nye straftold på mindst 10 procent på import fra 60 lande, herunder Storbritannien. Begrundelsen er, at landene ikke har gjort nok for at forhindre tvangsarbejde i deres forsyningskæder, skriver Sky News.

Tiltaget kommer, efter at den amerikanske højesteret tidligere har underkendt en række af Trumps toldtiltag, som var indført under en såkaldt nødhjemmel. I stedet har Det Hvide Hus nu fundet frem til en anden amerikansk handelslov, der knytter sig til påståede menneskerettighedsbrud – herunder tvangsarbejde – som juridisk grundlag for de nye told-satser, fremgår det af Deutsche Welles dækning.

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Fra nødret til menneskerettigheder som toldbegrundelse

Skiftet i juridisk begrundelse markerer et nyt kapitel i Trumps handelspolitik. Efter at domstolene har sat en stopper for brugen af nødlovgivning til at retfærdiggøre bredt anlagte toldsatser, har administrationen i stedet grebet til en lov, der oprindeligt er tiltænkt at bekæmpe tvangsarbejde og lignende overgreb i globale forsyningskæder.

Ifølge Deutsche Welle efterlader denne manøvre både handelspartnere og eksperter i tvivl om, hvad der reelt ligger til grund for tolden – og om beskyldningerne om tvangsarbejde er andet end et juridisk påskud for at kunne fastholde en protektionistisk linje, efter de tidligere metoder blev underkendt i retten.

Timing midt i politisk modvind

De nye toldsatser kommer på et tidspunkt, hvor Trump-administrationen står i politisk modvind hjemme i USA. Mindre end fire måneder før midtvejsvalget peger flere kommentatorer, herunder The Guardians Steven Greenhouse, på, at præsidentens opbakning er dalende, at benzinpriserne stiger og presser inflationen op, og at USA’s konflikt med Iran ikke udvikler sig gunstigt for Washington.

Ifølge The Guardian fulgte den brede tiltag på 10-12,5 procent told mod de 60 lande blot få dage efter, at Trump havde underskrevet ordrer om en 50 procent told på en lang række canadiske varer. Det tegner et billede af en administration, der i stigende grad griber til told som politisk redskab, uanset den bagvedliggende juridiske begrundelse.

Storbritannien og global handel rammes

Storbritannien er blandt de 60 lande, der nu er omfattet af de nye satser, fremgår det af Sky News’ dækning. Det føjer sig til en lang række lande verden over, der nu skal betale mindst 10 procent i told på deres eksport til det amerikanske marked – uden at der er fremlagt konkret dokumentation for, at netop disse lande skulle være særligt problematiske i forhold til tvangsarbejde.

For danske investorer og eksportvirksomheder er sagen endnu en påmindelse om, hvor uforudsigelig den amerikanske handelspolitik er blevet under Trump. Selv lande med tætte historiske handelsrelationer til USA – som Storbritannien – er ikke undtaget, og det øger usikkerheden for virksomheder med eksponering mod det amerikanske marked, herunder danske selskaber med betydelig omsætning i USA eller i forsyningskæder, der krydser Atlanten.

Toldusikkerheden kommer oveni en periode, hvor markederne allerede har reageret nervøst på skiftende amerikansk handelspolitik. Hvis flere lande vælger at svare igen med modforanstaltninger, kan det yderligere presse globale forsyningskæder og øge volatiliteten på både aktie- og valutamarkederne – noget der historisk har haft afsmittende effekt på europæiske indeks, herunder det danske C25.

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Kilder: News, The Guardian, Dw