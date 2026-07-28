Trump: Iran-samtaler i gang under pause i angreb – Teheran benægter

Trump siger, at USA og Iran fører "meget dybe" samtaler under den nuværende våbenpause, mens Iran afviser direkte forhandlinger.

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USA’s præsident Donald Trump siger, at der pågår samtaler med Iran, mens de to landes militære sammenstød midlertidigt er sat på pause. Ifølge BBC udtalte Trump, at “der er en god chance for, at noget kan ske”, men Iran afviser fra sin side, at der finder direkte forhandlinger sted.

Udtalelserne kommer i forlængelse af en periode med relativ ro mellem de to lande efter flere ugers optrapning med gensidige angreb. Ifølge The Guardian sagde Trump til mediet Axios, at Washington er i “meget dybe samtaler med Iran”, men han lagde samtidig ikke skjul på, at et sammenbrud i dialogen kunne føre til fornyet konfrontation: “Hvis de ikke lykkes, vender vi tilbage til meget kraftig militær handling,” lød det fra præsidenten.

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Pause skal give plads til diplomati

Ifølge de to kilder har Trump forklaret, at han har sat amerikanske angreb på Iran på pause for at give diplomatiet endnu en chance. Samtidig fastholder han, at militæret står klar, hvis forhandlingerne ikke bærer frugt. Det er en balancegang, som markederne følger tæt, fordi enhver optrapning i konflikten historisk har sendt bølger gennem energipriserne og de globale aktiemarkeder.

Iran har officielt afvist, at der finder direkte samtaler sted med den amerikanske regering, hvilket skaber usikkerhed om, hvor langt de reelle diplomatiske fremskridt egentlig rækker. Uoverensstemmelsen mellem de to landes udmeldinger illustrerer den skrøbelige tillid, der præger forholdet efter ugers militær spænding.

Trump bakker samtidig op om forsvarsminister

Samme dag bakkede Trump offentligt op om sin forsvarsminister Pete Hegseth, midt i de fornyede spændinger med Iran. Ifølge The Guardian understregede Trump desuden sin egen rolle i forholdet til Israel og premierminister Benjamin Netanyahu, idet han fremhævede, at USA’s engagement har været afgørende for at forhindre, at Iran skulle udvikle atomvåben.

De blandede signaler – på den ene side samtaler og pause, på den anden side trusler om “meget kraftig militær handling” – gør situationen svær at aflæse entydigt for udenrigsobservatører og markedsdeltagere.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi konflikten mellem USA og Iran har direkte indflydelse på olieprisen og dermed på inflation, renter og aktiemarkeder globalt. En vedvarende de-eskalering kan lette presset på energipriserne, mens et sammenbrud i samtalerne omvendt hurtigt kan sende ny usikkerhed gennem markederne.

Investorer med eksponering mod energisektoren, fragt og forsikring bør derfor fortsat holde øje med udviklingen i Mellemøsten, da selv retorisk optrapning fra Washington eller Teheran historisk har kunnet flytte markederne på kort tid.

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Kilder: BBC, The Guardian