Trump: Israel ville ikke overleve uden USA – møde med Netanyahu forestående

Trump siger Israel var faldet uden amerikansk støtte, mens han venter besøg af Netanyahu og fastholder pause i angreb på Iran.

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USA’s præsident Donald Trump har udtalt, at Israel efter hans opfattelse “ikke ville overleve” uden amerikansk støtte. Udtalelsen kommer ifølge Financial Times forud for et ventet møde med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, hvor denne forventes at argumentere for at udvide krigen mod Iran.

Ifølge The Guardian har Trump direkte formuleret det som, at Iran ifølge ham ville have haft atomvåben nu, og Israel ville være blevet ødelagt, hvis han ikke havde været præsident. “Uden mig ville der ikke være noget Israel,” skal Trump have sagt forud for samtalen med Netanyahu, som han omtalte ved kælenavnet “Bibi”.

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Pause i angreb, men trussel om ny militær aktion

Udtalelserne falder samtidig med, at Washington ifølge flere kilder fastholder en midlertidig pause i angreb på Iran for at give diplomati en chance. Trump har over for mediet Axios sagt, at USA er i “meget dybe samtaler” med Iran, men advarede samtidig om, at man vender tilbage til “stærk militær aktion”, hvis forhandlingerne ikke fører til noget.

BBC bekræfter, at Trump har udtalt, at der er “gode chancer for, at noget kan ske” i forhold til en løsning, mens Iran samtidig officielt afviser, at der finder direkte samtaler sted mellem de to lande. Den modstridende retorik illustrerer den usikkerhed, der fortsat præger situationen i Mellemøsten, hvor både militær eskalering og diplomatisk tøvetid er i spil samtidig.

Netanyahu ventes at presse på for udvidet krig

Ifølge Financial Times ventes Netanyahu at bruge det kommende møde med Trump til at argumentere for en udvidelse af krigen mod Iran. Det sker, mens Trump samtidig forsøger at balancere mellem at signalere fortsat amerikansk opbakning til Israel og et ønske om at undgå en fuldskala militær konfrontation, der kan trække USA yderligere ind i regionen.

Trumps udtalelser om, at Israel afhænger direkte af amerikansk militær og politisk støtte, sender samtidig et signal til både allierede og modstandere om, hvor centralt USA’s rolle fortsat opfattes i konflikten. Det kan få betydning for, hvordan Netanyahu-regeringen navigerer i forhold til yderligere militære tiltag mod Iran i de kommende uger.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi retorikken omkring en mulig optrapning direkte påvirker olieprisen og den generelle risikoappetit på de globale markeder. Selv mindre skift i tonen fra Washington eller Jerusalem kan udløse kortsigtede udsving i både energipriser og sikre havne-aktiver som guld og dollar.

Samtidig understreger episoden, hvor følsomme markederne fortsat er over for signaler fra netop Trump og Netanyahu, uanset om de kommer i form af konkrete militære handlinger eller blot udtalelser til pressen. Investorer med eksponering mod energisektoren eller Mellemøsten-relaterede aktiver bør holde et vågent øje med udfaldet af det forestående møde mellem de to ledere.

Læs også: Trump: Iran-samtaler i gang under pause i angreb – Teheran benægter

Kilder: Financial Times, The Guardian, BBC