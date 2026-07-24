Trump kæder Saudi-atomaftale sammen med anerkendelse af Israel

Trump siger, at civil atomaftale med Saudi-Arabien afhænger af landets tilslutning til Abraham-aftalerne. Kronprinsen kræver til gengæld skridt mod palæstinensisk stat.

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USA’s præsident Donald Trump har koblet en civil atomaftale med Saudi-Arabien sammen med kravet om, at landet officielt anerkender Israel og tilslutter sig de såkaldte Abraham-aftaler. Det skriver Trump ifølge flere medier, heriblandt CNBC, Financial Times og BBC, i et opslag på sit sociale medie Truth Social.

Aftalen om civilt nukleart samarbejde blev ifølge det amerikanske energiministerium underskrevet onsdag og skal nu til gennemgang i Kongressen, oplyser CNBC. Trump understreger samtidig, at aftalen ikke omfatter tilladelse til at berige uran, hvilket har været et centralt stridspunkt i tidligere forhandlinger om nukleart samarbejde i Mellemøsten.

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Fred med Israel som forudsætning

Ifølge The Guardian har Trump direkte skrevet, at atomaftalen er betinget af, at Saudi-Arabien slutter sig til Abraham-aftalerne – de normaliseringsaftaler mellem Israel og flere arabiske lande, som blev indgået under Trumps første præsidentperiode. En saudisk tilslutning ville markere et historisk gennembrud, da kongeriget hidtil ikke har anerkendt Israel officielt.

BBC bekræfter samme kobling og beskriver aftalen som et forsøg fra Washington på at bruge det attraktive tilbud om atomenergi-samarbejde som løftestang i den bredere fredsproces i Mellemøsten.

Kronprinsen stiller modkrav

Financial Times påpeger dog, at den saudiske kronprins Mohammed bin Salman gentagne gange har fastholdt, at enhver tilnærmelse til Israel forudsætter konkrete skridt mod oprettelsen af en selvstændig palæstinensisk stat. Det betyder, at aftalen fortsat kan støde på politisk modstand, selv om begge parter tilsyneladende ønsker et tættere samarbejde om atomenergi.

Forhandlingerne finder sted midt i en anspændt periode i regionen, hvor Iran og USA er i konflikt, og hvor Houthi-bevægelsen ifølge flere kilder har angrebet saudiske tankskibe i Rødehavet. Den generelle uro har allerede sendt olieprisen op, og en eventuel eskalering eller opblødning i forholdet mellem Saudi-Arabien og Israel kan få betydning for de globale energimarkeder.

Hvorfor det er relevant for danske investorer

For danske investorer er sagen interessant af flere årsager. Dels kan en normalisering mellem Saudi-Arabien og Israel på sigt reducere den geopolitiske risikopræmie i olieprisen, hvilket vil kunne mærkes direkte i energisektoren og i prisen ved pumpen. Dels sender en officiel amerikansk atomaftale med verdens største olieeksportør et signal om, at Saudi-Arabien for alvor er i gang med at diversificere sin energiforsyning væk fra ren olie- og gasproduktion – en udvikling der kan påvirke både energiselskaber og leverandører til atomindustrien globalt.

Samtidig understreger sagen, hvor tæt sammenvævet geopolitik, energipolitik og finansmarkeder er i den nuværende situation i Mellemøsten. Enhver udvikling i forholdet mellem Iran, Saudi-Arabien og Israel har historisk haft direkte gennemslag på oliepriser og dermed på inflation og renteforventninger – faktorer, der også påvirker de danske C25-selskaber og investorernes porteføljer.

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Kilder: Investing.com, CNBC, The Guardian, Financial Times, BBC