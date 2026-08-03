Trump Media sælger endnu mere bitcoin – realiserer stort milliontab

Trump Media har solgt yderligere 2.628 bitcoin til Crypto.com og har nu solgt for over 7.000 BTC på syv måneder med et tab på 145 mio. dollar.

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Trump Media & Technology Group, selskabet bag Truth Social, har igen solgt en stor bunke bitcoin. Ifølge Cointelegraph overførte selskabet yderligere 2.628 BTC til kryptobørsen Crypto.com, hvilket bringer de samlede salg over de seneste syv måneder op på 7.281 BTC. Selskabet sidder nu tilbage med 4.261 BTC i sin beholdning.

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Salget kommer med et betydeligt tab. Ifølge AMBCrypto blev de 2.628 bitcoin solgt for omkring 165,07 millioner dollar, hvilket ifølge samme kilde svarer til et realiseret tab på cirka 145 millioner dollar i forhold til købsprisen. Tabet understreger de udfordringer, som virksomheder med store bitcoin-beholdninger står over for, efter kryptomarkedet har trukket sig tilbage fra tidligere højder.

Gentagne salg rejser spørgsmål om strategi

Trump Media har over det seneste halve år gradvist reduceret sin bitcoin-eksponering. Den nyeste transaktion er blot den seneste i en række af salg, der tilsammen nu udgør størstedelen af selskabets oprindelige kryptobeholdning. Beslutningen om at fortsætte med at sælge, selv med betydelige tab, kan tyde på et likviditetsbehov eller en strategisk omprioritering væk fra digitale aktiver.

For danske investorer, der følger Trump Media-aktien (DJT), er udviklingen relevant, fordi selskabets bitcoin-strategi har været en central del af fortællingen om virksomhedens finansielle position siden lanceringen af Truth Social. Et fortsat frasalg med tab kan påvirke investorers tillid til selskabets balance og fremtidige kapitalallokering.

Samtidig pres på Truth Social’s nye betalingsmodel

Bitcoin-salget falder sammen med, at Truth Social ifølge BeInCrypto planlægger nye abonnementsgebyrer og har lanceret en API-tjeneste kaldet Truth API til 100.000 dollar. Ifølge samme kilde har lanceringen udløst opmærksomhed fra amerikanske senatorer, som har efterspurgt en undersøgelse fra det amerikanske børstilsyn SEC.

Kombinationen af et fortsat bitcoin-frasalg og nye kommercielle initiativer på selve platformen tegner et billede af et selskab, der forsøger at diversificere sine indtægtskilder, samtidig med at det reducerer sin eksponering mod kryptomarkedets volatilitet. Hvorvidt strategien vil styrke selskabets finansielle fundament på sigt, er endnu uklart, men de gentagne salg med tab peger på et pres for likviditet her og nu.

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Kilder: Cointelegraph, AMBCrypto, Beincrypto