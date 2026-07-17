Trump Media vil sælge lynhurtig adgang til Truth Social-opslag til Wall Street

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Trump Media & Technology Group, selskabet bag Truth Social, planlægger at sælge lynhurtig adgang til udvalgte opslag på platformen — herunder muligvis præsident Donald Trumps egne. Det skriver The Guardian og BBC, som begge har omtalt planerne, der blev annonceret torsdag.

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Ordningen skal give betalende kunder, blandt andet handelsfirmaer på Wall Street, adgang til opslag fra platformens mest indflydelsesrige brugere med millisekunders forspring frem for offentligheden. Formålet er ifølge kilderne at gøre det muligt for finansielle aktører at reagere hurtigere på nyheder, der kan påvirke aktier, obligationer og renter, før markedet i øvrigt får kendskab til dem.

Præsidentens egne opslag kan blive en handelsvare

Det særlige ved sagen er, at Truth Social er den platform, hvor Donald Trump som USA’s siddende præsident selv jævnligt kommenterer på økonomisk politik, handelsaftaler, rentebeslutninger og enkeltvirksomheder. Opslag herfra har historisk kunnet flytte markederne inden for få minutter, når de omhandler told, sanktioner eller specifikke selskaber.

Hvis institutionelle handelsfirmaer kan købe sig til at se den slags opslag før den brede offentlighed, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt en gruppe betalende kunder reelt får en informationsfordel baseret på præsidentens egne udmeldinger — udmeldinger der i praksis kan fungere som markedspåvirkende signaler fra den amerikanske regeringschef selv.

Kritik af interessekonflikt og markedsfordel

Ifølge The Guardian er planen allerede blevet mødt af skarp kritik fra kommentatorer og markedsobservatører, der peger på en åbenlys interessekonflikt: Et selskab med tætte bånd til præsidenten sælger adgang til information, der stammer fra samme præsident, til finansielle aktører, som kan omsætte informationen til handelsgevinster.

BBC beskriver ordningen som en betalt, hurtig feed-løsning målrettet Wall Street-handlere, der giver adgang til de mest indflydelsesrige opslag på platformen. Modellen minder om den type “low-latency” dataadgang, som store finansielle datterselskaber og børser normalt sælger til institutionelle investorer for at give dem millisekund-fordele i algoritmisk handel — men her er kilden altså en politisk platform kontrolleret af selskabets ejerkreds.

Hvorfor det har betydning for investorer

For almindelige investorer, herunder danske, understreger sagen et velkendt problem ved handel baseret på politiske udmeldinger: Adgang til information i realtid — eller endnu hurtigere — kan give store aktører en fordel, som mindre investorer ikke har mulighed for at matche. Hvis institutionelle firmaer fremover kan reagere på præsidentens opslag før markedet generelt, kan det forstærke allerede eksisterende asymmetri mellem professionelle og private investorer.

Sagen kan desuden få regulatorisk bevågenhed i USA, hvor tilsynsmyndigheder tidligere har set nærmere på, om markedspåvirkende udmeldinger fra offentlige personer bør være underlagt særlige regler om offentliggørelse — særligt når afsenderen samtidig er landets øverste politiske leder, og et selskab tæt knyttet til vedkommende kommercielt udnytter adgangen til budskaberne.

Trump Media har ikke offentliggjort detaljer om priser eller hvilke konkrete brugere og opslag, der vil indgå i den betalte prioritetsadgang. Det er heller ikke oplyst, hvornår ordningen forventes lanceret, eller om amerikanske finansielle tilsynsmyndigheder vil forholde sig til modellen.

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Kilder: The Guardian, BBC