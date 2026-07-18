Trump Media vil tage 100.000 dollar om måneden for lynhurtig adgang til Trumps opslag

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Trump Media & Technology Group, selskabet bag den amerikanske præsident Donald Trumps platform Truth Social, har tilbudt finansielle aktører adgang til en hurtig, betalt strøm af Trumps opslag mod et gebyr på 100.000 dollar om måneden. Det skriver Financial Times, som har talt med kilder med kendskab til sagen. Oplysningen bekræftes af Investing.com, der citerer samme forhold.

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Millisekunder kan flytte milliarder

Ifølge Financial Times er der tale om en tjeneste, der giver kunder adgang til Trumps opslag på Truth Social før den brede offentlighed – i praksis en forhandlingsret over information, der historisk har vist sig at kunne flytte finansmarkederne på sekunder. Trumps opslag om told, renter, geopolitik og enkeltselskaber har flere gange udløst umiddelbare kursudsving på både aktier, valutaer og råvarer.

For handelsfirmaer og hedgefonde, der arbejder med algoritmisk og højfrekvent handel, kan selv en marginal tidsmæssig fordel i adgangen til den slags information have stor økonomisk værdi. Det er netop den fordel, Trump Media efter det oplyste har forsøgt at gøre til en selvstændig indtægtskilde.

Rejser spørgsmål om interessekonflikter

Sagen er følsom, fordi Donald Trump fortsat har økonomiske interesser i Trump Media samtidig med, at han sidder som USA’s præsident. Et gebyr for hurtigere adgang til præsidentens egne offentlige udmeldinger rejser spørgsmål om, hvorvidt embedet og forretningen kan holdes tilstrækkeligt adskilt – særligt når opslagene kan have direkte kurspåvirkning på finansmarkederne.

Hverken Financial Times eller Investing.com oplyser i deres dækning, hvilke konkrete kunder eller firmaer der eventuelt har indgået aftaler om den betalte adgang, ligesom det ikke fremgår, hvor mange der allerede benytter tjenesten.

Relevant for danske investorer

Trump Media er børsnoteret under tickeren DJT og har allerede i flere omgange vist sig at være en volatil aktie, blandt andet drevet af nyheder relateret til Trumps person og politiske udmeldinger. En kommerciel udnyttelse af præsidentens opslag understreger, hvor tæt selskabets forretningsmodel er koblet til Trumps politiske rolle – en sammenhæng, der kan gøre aktien særligt følsom over for både politiske begivenheder og debatten om interessekonflikter.

For danske investorer, der følger amerikanske vækst- og teknologiaktier, er sagen endnu et eksempel på, hvordan politisk kommunikation i stigende grad er blevet en handelsvare i sig selv på de finansielle markeder. Det føjer sig til en række tidligere sager, hvor Trumps opslag på sociale medier har haft direkte og målbar effekt på kurserne for enkeltaktier og hele markedssegmenter.

Kilder: Financial Times, Investing.com